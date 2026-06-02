أعلنت جامعة الصالحية الجديدة بدء التقديم المبكرة للعام الجامعي 2026/2027 وذلك بتنسيق الجامعات الخاصة 2026.

وأوضحت جامعة الصالحية الجديدة فتح باب التقديم المبكر للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والدبلومة الأمريكية، ومدارس المتفوقين.

وتضم جامعة الصالحية بتنسيق الجامعات الخاصة 2026 الكليات التالية:

- كلية طب الأسنان

- كلية الصيدلة (Pharm D / Pharm D Clinical)

- كلية العلاج الطبيعي

- كلية الإدارة والاقتصاد الدولي (باللغتين العربية والإنجليزية)

- كلية الحاسبات والمعلومات

وأشارت جامعة الصالحية إلى أن التقديم متاح الآن لطلاب التحويلات والثانوية العامة للسنوات السابقة، وذلك دون انتظار نتيجة العام الحالي.

