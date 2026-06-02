30 يونيو.. آخر موعد لاستلام وحدات الإسكان الاجتماعي قبل سحبها من المتقاعسين

كتب : محمد عبدالناصر

04:00 ص 02/06/2026

وحدات الإسكان الاجتماعي

ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارين 30 يونيو الجاري من المهلة النهائية للمواطنين لاستلام عقود وحداتهم السكنية واستجمال إجراءات الاستلام.

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي في حال عدم استلام المواطنين المخاطبين بالقرار لوحداتهم السكنية، سيتم إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن الاستلام،

وكان الصندوق سبق منح مهلة لمدة 6 أشهر للمستفيدين لاستلام وحداتهم، وتم نشر القرار في الصحف القومية، وكذلك عبر الحسابات الرسمية لأجهزة المدن ومديريات الإسكان والمرافق بمختلف المحافظات.

قانون الإسكان الاجتماعي

وشدد على أن هذا القرار يتوافق مع شرط شغل الوحدة بشكل دائم ومنتظم، وفقًا لما ينص عليه قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018، والذي ينص على أن يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها".

وأشار الصندوق إلى أن الهدف الأساسي من القرار هو ضمان وصول الدعم لمستحقي وحدات الإسكان الاجتماعي، وفقًا لمعايير البرنامج، بما يسهم في تحقيق أهدافه وضمان استفادة المواطنين بوحداتهم السكنية ووصولها إلى المستحقين الفعليين.

