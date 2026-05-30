مع الإقبال الكبير على تناول اللحوم والفتة والرقاق خلال عيد الأضحى المبارك، يعاني كثيرون من الشعور بالانتفاخ والتخمة واضطرابات الهضم، نتيجة الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة والغنية بالدهون والتوابل.

وتعلقا على ذلك، قالت الدكتورة جيهان مصطفى، أخصائي التغذية العلاجية، إن بعض المشروبات الطبيعية قد تساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخ والغازات بعد الوجبات الثقيلة، بشرط تناولها باعتدال إلى جانب تقليل كميات الطعام.

وأضافت مصطفى لـ"مصراوي" أن الجسم خلال العيد يتعرض لضغط هضمي كبير بسبب تناول كميات مرتفعة من البروتينات والدهون في وقت قصير، ما يؤدي إلى بطء الهضم واحتباس الغازات والشعور بعدم الارتياح.

مشروبات طبيعية تساعد على تقليل الانتفاخ

وأوضحت أخصائي التغذية أن هناك 6 مشروبات طبيعية تساعد على تقليل الانتفاخ وتحسين الهضم، أبرزها:

1- النعناع

يساعد النعناع على تهدئة عضلات الجهاز الهضمي وتقليل تقلصات المعدة والقولون، كما يساهم في طرد الغازات وتحسين الشعور بالراحة بعد تناول اللحوم الدسمة.

2- الزنجبيل

يعرف الزنجبيل بقدرته على تنشيط حركة المعدة وتحسين الهضم، كما يساعد على تقليل الشعور بالغثيان والامتلاء بعد الوجبات الثقيلة.

3- الشمر

يحتوي الشمر على مركبات طبيعية تساعد في تقليل الغازات والانتفاخ، ويستخدم منذ سنوات طويلة كمشروب داعم لصحة الجهاز الهضمي.

4- اليانسون

يساهم اليانسون في تهدئة اضطرابات المعدة وتقليل التقلصات المعوية، كما يساعد على تحسين عملية الهضم بعد تناول الأطعمة الدسمة.

5- القرفة

تساعد القرفة على تحسين كفاءة الهضم وتنظيم حركة المعدة، كما تساهم في تقليل الشعور بالانتفاخ عند تناولها بكميات معتدلة.

6- الماء بالليمون

يساعد الماء الدافئ مع الليمون على تنشيط الهضم وتقليل احتباس السوائل، كما يمنح الجسم ترطيبا يساعد على تحسين كفاءة الجهاز الهضمي خلال أيام العيد.

