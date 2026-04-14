مع التقدم في العمر، تبدأ العظام في فقدان جزء من كثافتها وقوتها، ما يزيد من احتمالية التعرض للكسور، لكن اتباع نمط حياة صحي وخطوات وقائية بسيطة يمكن أن يؤدي دورا مهما في الحفاظ على صحة العظام وتقليل المخاطر بعد سن الخمسين، وفقا لموقع "Verywell Health ".

هل يؤثر التدخين على صحة العظام؟

التدخين يخل بتوازن تجديد خلايا العظام، ما يزيد من خطر الإصابة بالكسور، كما يرتبط الإفراط في تناول الكحول بانخفاض كثافة العظام وارتفاع احتمالات السقوط والإصابات.

كيف يساعد النشاط البدني في تقوية العظام؟

النشاط البدني المنتظم من أهم العوامل الداعمة لصحة العظام، خاصة تمارين المقاومة مثل رفع الأوزان أو استخدام وزن الجسم، تسهم في زيادة كثافة العظام، وتحسين التوازن، وتقليل خطر السقوط مع التقدم في العمر.



لماذا تعتبر الوقاية من السقوط ضرورية؟

الحوادث المنزلية من أبرز أسباب الإصابات لدى كبار السن، ما يجعل الوقاية منها أمرا أساسيا، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تحسين الإضاءة داخل المنزل، وإزالة العوائق، واستخدام وسائل دعم أثناء الحركة لتقليل احتمالات السقوط.

هل تختلف استجابة الجسم لهذه الإجراءات؟

رغم الفوائد الواضحة لهذه الخطوات، فإن تأثيرها يختلف من شخص لآخر، إذ تؤدي العوامل الوراثية والحالة الصحية العامة دورا مهما في تحديد قوة العظام ومدى استجابتها.

ما أفضل أسلوب للحفاظ على العظام؟

الالتزام بنمط حياة صحي متكامل يشمل التغذية المتوازنة، والنشاط البدني المستمر، والوقاية من المخاطر اليومية، خط الدفاع الأول للحفاظ على قوة العظام وصحتها مع التقدم في العمر.