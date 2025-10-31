مدينة لا ترى الشمس لأشهر طويلة.. كيف يعيش الناس في الظلام؟

كتبت- نرمين ضيف الله:

في أعالي الكرة الأرضية، داخل الدائرة القطبية الشمالية، توجد مدن تغيب عنها الشمس لفترات تمتد على مدار أسابيع أو أشهر، في ظاهرة تعرف بـ الليل القطبي أو Polar Night.

يعيش سكان هذه المدن في ظلام شبه دائم، لكنهم طوروا أساليبهم لتجاوز هذه الفترة الصعبة، والحفاظ على نشاطهم النفسي والجسدي.

في هذا التقرير يستعرض لكم موقع "مصراوي"، لايف استايل مدينة لونجياربايين كنموذج حي، ونستعرض كيف يعيش الناس هناك أثناء غياب الشمس، وفق "Business Insider"، "The Atlantic".

لونجياربايين.. المدينة التي تخلو من الشمس لأكثر من شهرين

تقع لونجياربايين في أرخبيل سفالبارد النرويجي، وهي من بين أكثر الأماكن شمالا في العالم التي تحرم من ضوء الشمس خلال الشتاء.

في كل شتاء، تبدأ فترة الليل القطبي تقريبا من منتصف نوفمبر وحتى أواخر يناير، حيث تظل الشمس مختفية عن الأفق تماما.

كيف يقسم سكانها يومهم في الظلام؟

الروتين يبدأ بضوء اصطناعي

مع انعدام ضوء النهار، يعتمد السكان على نظام إضاءة اصطناعية قوي داخل المنازل والعمل، مع استخدام مصابيح ذات طيف قريب من ضوء النهار كما ينظم البعض جدولة دقيقة ليحافظ على الإيقاع اليومي الطبيعي.

الحياة اليومية بين الظلام والحياة الطبيعية

رغم الظلام المطلق، يستمر الناس في الذهاب إلى العمل والمدارس، وقد يستخدمون ملابس مميزة تعكس الضوء ليسهل التنقل في الطرق المعتمة.

أيضا، يحرص البعض على الخروج في الساعات التي يكون فيها الشفق خفيفا للاستمتاع بالألوان الباهتة في السماء.

التأثير النفسي وكيفية التكيف

مقاومة الاكتئاب الموسمي

على الرغم من الظلام المستمر، فإن سكان مثل ترومسو النرويجية لا يعانون من معدلات اكتئاب موسمي أكثر من غيرهم يعتقد أن المجتمع النشط، والفعاليات الثقافية، والتوجه الإيجابي نحو الشتاء تساعد في ذلك.

تعزيز المزاج بالأنشطة

الناس يميلون إلى تنظيم فعاليات مجتمعية، واحتفالات شتوية، والاعتماد على الأنشطة الجماعية لدعم المزاج كما قد يستخدم البعض جلسات ضوء اصطناعي لتعويض نقص الشمس.

