الأرصاد تحذر من الطقس: اضطراب ملاحة ونشاط رياح على أغلب الأنحاء

كتب : محمد نصار

09:30 ص 08/05/2026

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 8 مايو 2026.

توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة

توقعت الأرصاد، في بيان، استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

ويسود طقس مائل للبرودة إلى بارد في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة إلى بارد ليلًا.

نشاط رياح واضطراب ملاحة

أشارت الأرصاد إلى وجود نشاط رياح تتراوح سرعتها من 30 إلى 34 كم في الساعة، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

كما يوجد اضطراب ملاحة بحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، وسرعة الرياح من 60 إلى 70 كم/س، وارتفاع الأمواج (2.5 إلى 3.5 متر).

فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة

توجد فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

