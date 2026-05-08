قالت قناة "برس تي في" الإيرانية الرسمية، إن الوضع في الجزر الإيرانية والمدن الساحلية المطلة على مضيق هرمز عاد إلى طبيعته الآن بعد تبادل لإطلاق النار جرى خلال الساعات القليلة الماضية.

استهداف قاعدة ميناب في حرب إيران وأمريكا

وقبل وقت قليل، قال محمد رادمهر، نائب المحافظ والحاكم الخاص لمدينة ميناب، إنه في تمام الساعة 00:10، هاجم "النظام الصهيوني الشرير، المغتصب، قاتل الأطفال، بالتعاون مع أمريكا الإجرامية، إحدى القواعد البحرية في مدينة ميناب".

وأشارت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية نقلا عن مصادر ميدانية، إلى أن دوي الانفجارات الذي سُمع في مدينة ميناب في حوالي الساعة 12:10 صباحا مرتبط باشتباكات جرت في عرض البحر، في إطار المواجهات بين إيران وأمريكا.

هجمات هرمزجان وتطورات حرب إيران وأمريكا

وتعرضت مناطق في محافظة هرمزجان لأعمال عدائية ومواجهات بين قوات الدفاع مساء الخميس، استمرارا لسلسلة من الهجمات المتفرقة على مواقع الساحل.

وكان شمال بندر عباس أحد هذه المواقع، حيث أفادت بعض المصادر بتدمير طائرتين معاديتين، كما سُمع دوي انفجار آخر في بندر عباس في حوالي الساعة 00:12.

وأشارت "مهر"، إلى أنه تم الإبلاغ أيضا عن وقوع انفجارات في مدينة بندر خمير، مما يعكس اتساع رقعة العمليات في ظل حرب إيران وأمريكا.

اشتباكات مضيق هرمز وإصابات جزيرة قشم

وأفادت الوكالة، بسماع عدة انفجارات في مقاطعة سيريك، موضحة أن الأصوات مرتبطة بتبادل إطلاق النار في مضيق هرمز وإطلاق طلقات تحذيرية من قبل القوات البحرية للجيش والحرس الثوري الإيراني، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في هذه المقاطعة حتى الآن.

وفي سياق متصل، تم الإبلاغ عن وقوع إصابات متفرقة في منطقة رصيف بهمن في جزيرة قشم، إثر المناوشات العسكرية التي شهدتها المنطقة الساحلية المطلة على الممرات الملاحية الدولية.