أشارت دراسة حديثة إلى أن التمارين المتقطعة عالية الكثافة (HIIT) تُعد من أكثر التمارين فعالية في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، مقارنة بأنواع أخرى من النشاط البدني، نقلا عن "لينتا.رو".



كيف تم التوصل إلى هذه النتائج؟



قام الباحثون بتحليل نتائج 37 دراسة علمية شملت أكثر من 6800 شخص يعانون من أمراض القلب والشرايين، بهدف تقييم تأثير أنواع مختلفة من التمارين على صحة الأوعية الدموية.



ما الفرق بين HIIT والتمارين المعتدلة؟



أظهرت النتائج أن جميع التمارين الرياضية تساهم في تحسين صحة الأوعية الدموية، لكن التمارين المتقطعة عالية الكثافة حققت نتائج أوضح في توسيع الأوعية الدموية، وهو مؤشر مهم على صحة القلب، بينما جاءت التمارين المعتدلة بنتائج إيجابية ولكن بدرجة أقل.



لماذا تُعد تمارين HIIT أكثر فاعلية؟



يرجع العلماء ذلك إلى طبيعة التناوب بين فترات الجهد العالي وفترات الراحة، ما يؤدي إلى زيادة تدفق الدم وتحفيز إنتاج أكسيد النيتريك، وهي مادة تساعد على حماية الأوعية الدموية وتحسين مرونتها.



هل يمكن أن تغير هذه النتائج طرق علاج القلب؟



يرى الباحثون أن هذه النتائج قد تسهم في تطوير برامج إعادة تأهيل القلب، حيث يمكن للبرامج عالية الكثافة، عند تطبيقها تحت إشراف طبي، أن تكون أكثر فاعلية من الأساليب التقليدية في بعض الحالات.



هل تناسب هذه التمارين جميع المرضى؟



يشدد الخبراء على ضرورة اختيار نوع التمارين وفقًا لحالة المريض الصحية، مع ضرورة أن تتم هذه البرامج تحت إشراف مختصين لضمان السلامة وتحقيق أفضل النتائج.



ما الفائدة العامة لممارسة الرياضة بانتظام؟



تؤكد الدراسات أن الانتظام في ممارسة الرياضة يساعد على تقوية عضلة القلب والأوعية الدموية، ويخفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وانسداد الشرايين.

أقرأ أيضًا:

خطر على قلبك دون أن تشعر.. كيف يرفع الغذاء ضغط الدم؟

6 أعراض لـ تمزق عضلة القلب.. وهؤلاء أكثر عرضة للإصابة به

مزيج مثالي لصحة القلب.. 3 تركيبات غذائية مفيدة



