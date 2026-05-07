تشير الأبحاث إلى أن التمارين الذكية قد تساعد على تحسين اللياقة البدنية بشكل ملحوظ دون الحاجة إلى بذل مجهود مرهق، مما يفتح المجال أمام أساليب أكثر بساطة وفعالية لممارسة الرياضة، نقلا عن ما ذكره موقع "ساينس ألرت".

ما هو التمرين اللامركزي الذي يتحدث عنه العلماء؟

يُسلّط عالم علوم الرياضة كين نوساكا من جامعة إديث كوان في أستراليا الضوء على نوع من التمارين يُعرف باسم “التمرين اللامركزي”، والذي يعتمد على إطالة العضلة أثناء تعرضها للحمل، مثل خفض الأوزان ببطء أو النزول إلى وضعية الجلوس.

لماذا يعتبر هذا النوع من التمارين فعالاً؟

وفقًا لمراجعات علمية، فإن التمارين اللامركزية تنتج قوة عضلية أكبر مع استهلاك طاقة أقل مقارنة بالتمارين التقليدية، ما يجعلها خيارًا فعالًا لتحسين الأداء البدني بكفاءة أعلى.

هل تحتاج التمارين اللامركزية إلى معدات أو صالة رياضية؟

لا تتطلب هذه التمارين معدات خاصة أو اشتراكًا في نادٍ رياضي، إذ يمكن ممارستها بسهولة في المنزل من خلال أنشطة بسيطة مثل صعود ونزول الدرج أو أداء تمارين القرفصاء.

ما العائق النفسي الذي تعالجه هذه التمارين؟

يشير نوساكا إلى أن الاعتقاد بأن التمارين يجب أن تكون مرهقة أو مؤلمة يعد من أبرز الأسباب التي تمنع الالتزام بالنشاط البدني، بينما توفر التمارين اللامركزية نتائج فعالة بجهد أقل.

هل تسبب التمارين اللامركزية ألمًا في العضلات؟

قد تؤدي هذه التمارين إلى ما يُعرف بألم العضلات المتأخر، خاصة لدى المبتدئين، لكنه غالبًا ما يكون مؤقتًا ويمكن التخفيف منه عبر التدرج في الشدة والاستمرار في التدريب.

ما الذي تقوله الدراسات عن فوائدها الصحية؟

أظهرت الدراسات أن هذه التمارين، مثل ركوب الدراجة بأسلوب لامركزي، أقل إجهادًا للجسم وترتبط بتحسين قوة العضلات والتوازن وصحة القلب والأوعية الدموية.

هل تناسب جميع الفئات العمرية؟

تشير نتائج إحدى الدراسات التي شملت نساءً مسنات يعانين من السمنة إلى تحسن واضح في مؤشرات اللياقة مثل ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، مما يجعلها مناسبة لكبار السن ولمن يعانون من محدودية الحركة أو يجلسون لفترات طويلة.

كيف يمكن دمجها في الحياة اليومية؟

يمكن ممارسة هذا النوع من التمارين بسهولة ضمن الروتين اليومي، بل إن بعض الحركات البسيطة مثل الوقوف بوضعية صحيحة تُعد جزءًا منها، مما يجعلها عملية وسهلة الاستمرار.

ما الرسالة الأساسية من هذه التمارين؟

يؤكد الباحثون أن أي نشاط بدني، مهما كان بسيطًا، يمكن أن يحدث فرقًا حقيقيًا في الصحة، وأن سهولة التمرين هي العامل الأهم لضمان الاستمرارية وتحقيق النتائج.

