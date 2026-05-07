الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
20:00

زد

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري السعودي

الشباب

- -
21:00

النصر

أكثر من 300 مليون جنيه.. ماذا يحتاج الزمالك لرفع إيقاف القيد عن الفريق؟

كتب : هند عواد

08:00 ص 07/05/2026

الزمالك

بات مجلس ادارة الزمالك مطالبا بسداد نحو 6 ملايين و424 ألف دولار، نحو 320 مليون دولار، لرفع إيقاف القيد عن الفريق الأول لكرة القدم.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف قيد الزمالك، في القضية رقم 16، بسبب المستحقات المالية المتأخرة للبلجيكي يانيك فيريرا، مدرب الفريق السابق.
وقال مصدر لمصراوي، إن إيقاف قيد الزمالك بسبب قيمة باقي عقد فيريرا، والتي تقدر بـ450 ألف دولار، ما يعادل نحو 25 مليون جنيه مصري.
وهكذا أصبح الزمالك مطالب بسداد نحو 6 ملايين و424 ألف دولار، ما يقرب من 320 مليون جنيه مصري.

يمكن لمجلس إدارة الزمالك رفع إيقاف القيد عن الفريق، بسداد أو تسوية جميع المستحقات التي عليه في 16 قضية، وتتخطى الـ300 مليون جنيه مصري.
ويحتاج الزمالك لسداد أو تسوية المديونيات، التي صدر فيها حكم قبل يوم 31، خلال شهر واحد فقط، للحصول على الرخصة الأفريقية.

دنيا فؤاد أمام التحقيقات: استغلوا اسمي وجمعوا تبرعات دون علمي
"رياح نشطة وأمواج مرتفعة".. أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم
"إيه اللي حصل في كلية البنات؟".. تساؤلات تثير الجدل على صفحة "التعليم العالي"
تنسيق الجامعات الأهلية 2026.. الفئات المعفاة من اختبار الإنجليزية للتقديم
10 صور.. إطلالة ساحرة لـ سارة سلامة في روما
بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر
كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار الإنترنت والمحمول (تغطية خاصة)
30 ألف وحدة "بدون مقدم".. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة بشأن شقق الإيجار التمليكي