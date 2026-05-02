يُعتبر عصير العنب من المشروبات الطبيعية الغنية بالعناصر النباتية المفيدة، خاصة مركبات البوليفينول التي تُعرف بقدرتها على دعم صحة القلب وحماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

وتشير أبحاث حديثة إلى أن تناول عصير العنب باعتدال قد يمنح الجسم مجموعة من الفوائد الصحية المرتبطة بالدورة الدموية والمناعة والطاقة، بحسب "clevelandclinic".

هل مشروب العنب مصدر قوي لمضادات الأكسدة

عصير العنب يحتوي على نسبة عالية من المركبات النباتية مثل الفلافونويد والأنثوسيانين والريسفيراترول، وهي عناصر تعمل كمضادات أكسدة قوية تساعد في تقليل تأثير الجذور الحرة داخل الجسم وحماية الخلايا من التلف.

دعم صحة القلب والدورة الدموية

تُظهر دراسات علمية أن البوليفينولات الموجودة في عصير العنب قد تساهم في تحسين تدفق الدم، ودعم مرونة الأوعية الدموية، وتقليل عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب مثل ارتفاع الكوليسترول.

تعزيز مقاومة الالتهابات

يساعد عصير العنب في تقليل الالتهابات داخل الجسم بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، ما قد ينعكس إيجابًا على صحة المفاصل والأوعية الدموية ووظائف الجسم بشكل عام.

دعم الطاقة وتقليل التعب

يحتوي عصير العنب على سكريات طبيعية سهلة الامتصاص، إلى جانب مركبات نباتية قد تساعد في تحسين الدورة الدموية، مما يساهم في تعزيز الشعور بالنشاط وتقليل الإجهاد الجسدي.

هل عصير العنب يعزيز صحة الدماغ

تشير بعض الأبحاث إلى أن مضادات الأكسدة في العنب قد تساعد في حماية خلايا الدماغ من التلف التأكسدي، ما يدعم الذاكرة والوظائف الإدراكية مع التقدم في العمر.

