أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجيست أن المحادثات التي أجرتها الولايات المتحدة مع الجانب الإيراني حققت نتائج وصفها بالمثمرة، مشيراً إلى استمرار الاتصالات في إطار الجهود المرتبطة بالملف الإيراني.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يولي أهمية خاصة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكداً أن هذا الهدف لا يزال يمثل أولوية للإدارة الأمريكية.

وأضاف أن ترامب لن يوافق على أي اتفاق لا يحقق مصالح الولايات المتحدة، مشدداً على أن أي صفقة محتملة يجب أن تكون متوافقة مع ما تراه واشنطن مناسباً لبلادها.

وأشار وزير الحرب الأمريكي إلى أن الموقف الأمريكي تجاه إيران لم يشهد أي تغيير، مؤكداً أن الأهداف المحددة في هذا الملف لا تزال قائمة كما هي دون تعديل.