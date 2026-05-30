وجود أقطاي وغياب صلاح.. جلسة تصوير لمنتخب مصر قبل كأس العالم 2026

الزمالك يتفق مع صفقتين في الدوري المصري وأزمة القيد تؤجل التوقيع.. تفاصيل

أكرم توفيق يطلب رقما خياليا من أجل العودة للأهلي.. تفاصيل

خضع لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة العميد حسام حسن، لجلسة تصوير قبل السفر للولايات المتحدة الأمريكية لخوض كأس العالم 2026.

تقام النسخة 23 من بطولة كأس العالم 2026، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبا.

جلسة تصوير للاعبي منتخب مصر

خضع لاعبو منتخب مصر لجلسة تصوير ببدلة رسمية، قبل كأس العالم 2026، ومن بينهم أقطاي لاعب إنبي، الذي تم استبعاده من قائمة الفراعنة.

وغاب الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، عن جلسة تصوير منتخب مصر للمونديال.

وأعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمته النهائية لكأس العالم 2026، والتي شهدت استبعاد أقطاي.

وتضم قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - المهدي سليمان - محمد علاء

خط الدفاع: محمد هاني - طارق علاء - حمدي فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - حسام عبد المجيد - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - كريم حافظ

خط الوسط: مروان عطية -مهند لاشين - نبيل عماد دونجا - محمود صابر - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - مصطفى عبد الرؤوف زيكو - محمود تريزيجيه - إبراهيم عادل - هيثم حسن - محمد صلاح

خط الهجوم: عمر مرموش - حمزة عبد الكريم

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال والقنوات الناقلة

مخدرات وكفالة ورفض تقديم عينة.. تفاصيل القبض على رحيم ستيرلينج



