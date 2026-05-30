دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

19:00

أرسنال

إسكتلندا

15:00

كوراساو

الفتح الرباطي

22:00

الجيش الملكي

وجود أقطاي وغياب صلاح.. جلسة تصوير لمنتخب مصر قبل كأس العالم 2026

كتب : هند عواد

12:21 م 30/05/2026 تعديل في 01:01 م
    جلسة تصوير للاعبي منتخب مصر (1)
    جلسة تصوير للاعبي منتخب مصر (7)
    جلسة تصوير للاعبي منتخب مصر (6)
    جلسة تصوير للاعبي منتخب مصر (8)
    جلسة تصوير للاعبي منتخب مصر (9)
    جلسة تصوير للاعبي منتخب مصر (3)
    جلسة تصوير للاعبي منتخب مصر (2)
    جلسة تصوير للاعبي منتخب مصر (5)

خضع لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة العميد حسام حسن، لجلسة تصوير قبل السفر للولايات المتحدة الأمريكية لخوض كأس العالم 2026.

تقام النسخة 23 من بطولة كأس العالم 2026، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبا.

جلسة تصوير للاعبي منتخب مصر

خضع لاعبو منتخب مصر لجلسة تصوير ببدلة رسمية، قبل كأس العالم 2026، ومن بينهم أقطاي لاعب إنبي، الذي تم استبعاده من قائمة الفراعنة.

وغاب الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، عن جلسة تصوير منتخب مصر للمونديال.

وأعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمته النهائية لكأس العالم 2026، والتي شهدت استبعاد أقطاي.

وتضم قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - المهدي سليمان - محمد علاء

خط الدفاع: محمد هاني - طارق علاء - حمدي فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - حسام عبد المجيد - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - كريم حافظ

خط الوسط: مروان عطية -مهند لاشين - نبيل عماد دونجا - محمود صابر - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - مصطفى عبد الرؤوف زيكو - محمود تريزيجيه - إبراهيم عادل - هيثم حسن - محمد صلاح

خط الهجوم: عمر مرموش - حمزة عبد الكريم

أخبار البنوك

رياضة عربية وعالمية

أخبار المحافظات

سينما

شئون عربية و دولية

