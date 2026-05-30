إعلان

دراسة: تحليل دم بسيط قد يكشف خطر ألزهايمر قبل ظهور الأعراض

كتب : أحمد الضبع

12:00 م 30/05/2026

ألزهايمر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت دراسة علمية حديثة عن إمكانية استخدام تحليل دم بسيط للتنبؤ بخطر الإصابة بمرض ألزهايمر في مراحل مبكرة، قد تمتد إلى سنوات طويلة قبل ظهور الأعراض السريرية المعتادة.

وأوضحت الدراسة أن هذا التحليل يعتمد على قياس مستويات بروتينات حيوية دقيقة في الدم، ترتبط بالتغيرات المبكرة التي تطرأ على الدماغ، ما يتيح مؤشرات أولية على احتمالات تطور المرض، وفقا لموقع Sky News.

وأكد الباحثون أن النتائج تشير إلى أن البدايات الأولى لمرض ألزهايمر قد تتشكل في مرحلة منتصف العمر، وترتبط بتغيرات معرفية يمكن رصدها مبكرًا قبل تطور الحالة إلى خرف واضح.

واعتمدت الدراسة على تحليل عينات دم لـ1350 شخصًا في الولايات المتحدة، جميعهم من الأصحاء الذين لا يعانون من أي أعراض للخرف، بمتوسط عمر بلغ 61 عامًا، حيث تم تتبع مؤشرات حيوية خاصة ببروتينات "الأميلويد" وبروتين "بي-تاو 217".

وأظهرت النتائج ارتفاع هذه المؤشرات لدى 86 مشاركًا، وهو ما ارتبط بانخفاض في الأداء المعرفي، وتراجع في الذاكرة اللفظية، وبطء في معالجة المعلومات خلال اختبارات إدراكية استمرت لعدة سنوات.

وأشار الباحثون إلى أن الدراسة، المنشورة في مجلة "لانسيت" الطبية، تعزز نتائج أبحاث سابقة، وتؤكد أن التغيرات البيولوجية المرتبطة بألزهايمر تبدأ مبكرًا في منتصف العمر، ويمكن رصدها عبر مؤشرات مخبرية دقيقة، ما قد يفتح المجال أمام تشخيص وعلاج مبكر للمرض.

اقرأ أيضا:

ما سبب تحول اللحوم للرمادي أو البني داخل الفريزر؟

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

ألزهايمر

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال والقنوات الناقلة
أنهى حياتها في مشادة.. عامل يتخلص من طفلته بسوهاج: ضربها بخشبة
أخبار المحافظات

أنهى حياتها في مشادة.. عامل يتخلص من طفلته بسوهاج: ضربها بخشبة
وزير المالية %30 :زيادة فى موازنة الصحة و20% للتعليم في العام المالى المقبل
اقتصاد

وزير المالية %30 :زيادة فى موازنة الصحة و20% للتعليم في العام المالى المقبل
بسبب طليقها.. كيف كشفت "الداخلية" لغز اختفاء سيدة أسيوط في شبرا؟
حوادث وقضايا

بسبب طليقها.. كيف كشفت "الداخلية" لغز اختفاء سيدة أسيوط في شبرا؟
نسرين طافش بإطلالة صيفية وياسمين صبري تؤدي مناسك الحج..لقطات لنجوم الفن
زووم

نسرين طافش بإطلالة صيفية وياسمين صبري تؤدي مناسك الحج..لقطات لنجوم الفن

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان