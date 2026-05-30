كشفت دراسة علمية حديثة عن إمكانية استخدام تحليل دم بسيط للتنبؤ بخطر الإصابة بمرض ألزهايمر في مراحل مبكرة، قد تمتد إلى سنوات طويلة قبل ظهور الأعراض السريرية المعتادة.

وأوضحت الدراسة أن هذا التحليل يعتمد على قياس مستويات بروتينات حيوية دقيقة في الدم، ترتبط بالتغيرات المبكرة التي تطرأ على الدماغ، ما يتيح مؤشرات أولية على احتمالات تطور المرض، وفقا لموقع Sky News.

وأكد الباحثون أن النتائج تشير إلى أن البدايات الأولى لمرض ألزهايمر قد تتشكل في مرحلة منتصف العمر، وترتبط بتغيرات معرفية يمكن رصدها مبكرًا قبل تطور الحالة إلى خرف واضح.

واعتمدت الدراسة على تحليل عينات دم لـ1350 شخصًا في الولايات المتحدة، جميعهم من الأصحاء الذين لا يعانون من أي أعراض للخرف، بمتوسط عمر بلغ 61 عامًا، حيث تم تتبع مؤشرات حيوية خاصة ببروتينات "الأميلويد" وبروتين "بي-تاو 217".

وأظهرت النتائج ارتفاع هذه المؤشرات لدى 86 مشاركًا، وهو ما ارتبط بانخفاض في الأداء المعرفي، وتراجع في الذاكرة اللفظية، وبطء في معالجة المعلومات خلال اختبارات إدراكية استمرت لعدة سنوات.

وأشار الباحثون إلى أن الدراسة، المنشورة في مجلة "لانسيت" الطبية، تعزز نتائج أبحاث سابقة، وتؤكد أن التغيرات البيولوجية المرتبطة بألزهايمر تبدأ مبكرًا في منتصف العمر، ويمكن رصدها عبر مؤشرات مخبرية دقيقة، ما قد يفتح المجال أمام تشخيص وعلاج مبكر للمرض.

