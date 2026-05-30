

قدمت الدكتورة ديبورا لي، خبيرة النوم في مؤسسة Doctor Fox، مجموعة من النصائح التي تساعد على تحسين جودة النوم خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أن بعض الإجراءات البسيطة قد تسهم في تقليل الشعور بالحر خلال الليل.

هل ارتداء جوارب قطنية مبللة يخفض حرارة الجسم؟

وأوضحت أن ارتداء جوارب قطنية مبللة قليلا يمكن أن يساعد في خفض حرارة الجسم الداخلية عبر ما يعرف بعملية "التبريد بالتبخر"، مشيرة إلى أن القدمين تلعبان دورا مهما في تنظيم حرارة الجسم، ما يجعل تبريدهما عاملا مساعدا على تهدئة حرارة الجسم عموما، وفقا لصحفية "ديلي ميل".

ونصحت بغسل الجوارب بالماء وعصرها جيدا قبل ارتدائها عند النوم مباشرة، رغم إقرارها بأن هذه الطريقة قد تبدو غير مألوفة للبعض.

كما اقترحت استخدام زجاجة أو كيس ماء ساخن بعد تبريده داخل المجمد لفترة قصيرة، ثم وضعه في السرير قبل النوم، بهدف المساعدة على خفض حرارة الفراش وتوفير بيئة أكثر راحة.

ما فوائد استخدام الماء الفاتر قبل النوم؟

وفي ما يتعلق بالاستحمام، شددت الخبيرة على أن استخدام الماء الفاتر قبل النوم بنحو ساعة ونصف يعد الخيار الأفضل، إذ يساعد الجسم على خفض حرارته تدريجيا والدخول في النوم بشكل طبيعي، محذرة من أن الاستحمام بالماء البارد مباشرة قبل النوم قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

اقرأ أيضا:

5 نصائح قد تخلصك من رائحة اللحوم.. منها الليمون والخل