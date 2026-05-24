يُعد النوم لأقل من 5 ساعات يوميًا لمدة ثلاثة أيام متتالية عاملًا مؤثرًا بشكل مباشر على صحة الدماغ والقلب، قد تبدأ آثار الحرمان من النوم بالظهور بصورة واضحة.

لذا بحسب ما ذكره " sleepfoundation" ، إليك تأثير عدم النوم لساعات كافية على صحة الدماغ والقلب.

تأثير قلة النوم على الدماغ

قد يؤدي نقص النوم إلى تراجع ملحوظ في الوظائف الإدراكية، بما في ذلك انخفاض مستوى التركيز والانتباه، وبطء الاستجابة للمؤثرات المختلفة، وضعف الذاكرة قصيرة المدى.

ومع تراكم ساعات الحرمان من النوم، قد يتعرض الشخص لما يُعرف بـ"الغفوات القصيرة"، وهي فترات وجيزة من النوم اللاإرادي تحدث دون إدراك منه، كما أن قلة النوم العميق تحد من قدرة الدماغ على التخلص من الفضلات والسموم الأيضية المتراكمة، ومنها بروتين "بيتا النشواني" المرتبط ببعض الاضطرابات العصبية.

تأثير قلة النوم على القلب

لا يقتصر تأثير الحرمان من النوم على الدماغ فقط، بل يمتد إلى القلب، فقد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب أثناء الراحة، نتيجة استمرار نشاط الجهاز العصبي الودي المسؤول عن استجابة "الكر والفر".

ومع مرور الوقت، يزداد العبء الواقع على القلب والأوعية الدموية، كما ترتفع مستويات الالتهاب في الجسم، ما قد ينعكس سلبًا على الصحة العامة.

نصائح لتحسين جودة النوم

احرص على النوم والاستيقاظ في مواعيد ثابتة يوميًا، حتى خلال العطلات.

تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين في الساعات المسائية.

تجنب استخدام الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعة على الأقل.

جعل غرفة النوم هادئة ومظلمة وذات درجة حرارة مناسبة.

تجنب الوجبات الثقيلة والدسمة قبل النوم مباشرة.

تخصيص وقتًا للاسترخاء قبل النوم من خلال القراءة أو ممارسة تمارين التنفس الهادئة، وفقا لما ذكره موقع "Webmd".