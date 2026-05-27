

يعتاد الكثير من الأشخاص خلال عيد الأضحى على تناول الوجبات الدسمة الغنية بالدهون، ثم الاستلقاء أو النوم مباشرة، لكن هذه العادة قد تؤدي إلى عدة مشكلات صحية.

وفي هذا الصدد، كشف الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أبرز المخاطر التي قد تنتج عن النوم بعد تناول الوجبات الدسمة، وتشمل ما يلي :

1- زيادة الحموضة وارتجاع المريء

عند الاستلقاء بعد تناول الطعام، يكون من السهل عودة أحماض المعدة إلى المريء، ما يسبب الشعور بحرقة في الصدر أو ظهور طعم حامض في الفم، خاصة بعد تناول اللحوم والأطعمة الدهنية.

2- عسر الهضم



الأطعمة الدسمة تحتاج إلى وقت أطول للهضم، والنوم مباشرة بعدها قد يعيق عملية الهضم ما يزيد الإحساس بالامتلاء وثقل المعدة والغازات والانتفاخ وعدم الراحة.

3- اضطراب جودة النوم



رغم الشعور بالنعاس بعد الوجبات الكبيرة، فإن امتلاء المعدة قد يؤدي إلى نوم متقطع وكثرة الاستيقاظ أثناء الليل والشعور بالإرهاق في اليوم التالي.

4- زيادة احتمالات الشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم

امتلاء المعدة والضغط على الحجاب الحاجز قد يزيدان من صعوبة التنفس لدى بعض الأشخاص، خاصة من يعانون السمنة أو الشخير المزمن.

5- ارتفاع مؤقت في مستويات السكر والدهون بالدم

الوجبات الغنية بالدهون والسعرات الحرارية قد تؤدي إلى ارتفاعات مؤقتة في سكر الدم والدهون الثلاثية، ويزداد العبء على الجسم عند قلة الحركة بعد تناولها.

كيف تتجنب هذه المشكلات؟

نصح أخصائي التغذية العلاجية بضرورة الانتظار من 2 إلى 3 ساعات قبل النوم بعد تناول الوجبات الكبيرة، والحرص على ممارسة تمارين المشي لمدة 10 إلى 20 دقيقة بعد الأكل للتخلص من الشعور بالامتلاء والمساعدة على هضم الطعام جيدا، مع ضرورة الحرص على تجنب الإفراط في تناول الدهون والمقليات، وتناول كميات كافية من الماء.

