لقي شخصان مصرعهما وأصيب مُسن بطلق ناري، إثر مشاجرة وقعت بقرية الجلاوية التابعة لمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، شهدت تبادلًا لإطلاق الأعيرة النارية بين عدد من الأشخاص، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصاب.

مصرع شخصين بطلقات نارية في الرأس

وأسفرت الواقعة عن مقتل أحمد ع 21 عامًا، إثر إصابته بطلق ناري بالرأس، كما لقي رجب ع 42 عامًا، مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالرأس.

إصابة مُسن ونقله إلى المستشفى

كما أصيب عاصم ل 60 عامًا، ويقيم بقرية الجلاوية، بطلق ناري في الساق اليسرى، حيث تبين وجود فتحة دخول للطلقة بسمانة القدم اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى ساقلتة المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تحقيقات لكشف ملابسات الواقعة

وعقب وقوع الحادث، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم نقل الجثتين والمصاب إلى المستشفى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.