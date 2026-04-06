إعلان

كيف يؤثر طعامك على رائحة جسمك؟.. اعرف السر

كتب : سيد متولي

02:00 م 06/04/2026

رائحة الجسم الكريهة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يمكن لبعض الأطعمة التي نتناولها بشكل يومي أن تؤثر بشكل واضح على رائحة الجسم، نتيجة تفاعل مكوناتها مع بكتيريا الجلد، ما يؤدي إلى تكون مركبات كيميائية ذات روائح غير مرغوبة.

كيف تتكون رائحة الجسم؟

رائحة الجسم لا تنتج من العرق نفسه، بل من تفاعل البكتيريا الموجودة على الجلد مع هذا العرق، وهو ما يفسر اختلاف الرائحة من شخص لآخر، خاصة مع تأثير نوعية الطعام، بحسب موقع هيلث.

ما تأثير المأكولات البحرية على رائحة الجسم؟

تحتوي بعض الأسماك والمأكولات البحرية على مادة الكولين، التي قد تتحول داخل الجسم إلى مركب يعرف بثلاثي ميثيل أمين، وهو مركب ذو رائحة تشبه السمك، ويكون هذا التأثير أكثر وضوحا لدى الأشخاص المصابين بحالة نادرة تعرف باضطراب ثلاثي ميثيل أمين البول.

هل الخضروات الصليبية تمنحك رائحة الكبريت؟

عند هضم الخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط، يتم إنتاج مركبات كبريتية قد تختلط بالعرق، ما يؤدي إلى ظهور رائحة قوية أو نفاذة لدى بعض الأشخاص.

ما تأثير التوابل الحارة على رائحة الجسم؟

التوابل مثل الكاري والكمون تحتوي على مركبات كبريتية أيضا، ويمكن أن تخرج عبر مسام الجلد بعد تناولها، ما يمنح الجسم رائحة مميزة قد تكون مزعجة للبعض.

هل اللحوم الحمراء تغير رائحة الجسم؟

تناول اللحوم الحمراء قد يزيد من حدة رائحة الجسم، نتيجة تفاعل البروتينات مع البكتيريا الموجودة على الجلد.

هل يختلف التأثير من شخص لآخر؟

يختلف تأثير هذه الأطعمة من شخص إلى آخر، تبعا للعوامل الوراثية وطبيعة الجسم، ويمكن الحد من هذه الروائح من خلال اتباع نظام غذائي متوازن، إلى جانب الحفاظ على النظافة الشخصية بشكل منتظم.

اقرأ أيضا:

متى تكون رائحة الجسم الكريهة علامة على هذًا المرض؟

تغير رائحة الجسم.. أعراض صامتة لا يجب تجاهلها

رائحة الجسم التوابل العرق

إعلان

إعلان

