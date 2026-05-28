مد تشغيل المترو ساعة إضافية بسبب مباراة مصر وروسيا

كتب : محمد نصار

08:40 ص 28/05/2026

مترو الانفاق

قررت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق مد ساعات تشغيل الخط الثالث للمترو اليوم الخميس لمدة ساعة إضافية، وذلك تزامنًا مع مباراة منتخب مصر أمام منتخب روسيا.

وبحسب بيان الشركة، سيتم مد تشغيل الخط الثالث ليعمل حتى الساعة 2:00 صباحًا، بما يتيح سهولة حركة الجماهير عقب انتهاء المباراة.

ويأتي هذا القرار في إطار التسهيلات المقدمة للجماهير لحضور ومغادرة استاد القاهرة الدولي، الذي يستضيف مباراة مصر وروسيا اليوم الخميس 28 مايو 2026 في تمام الساعة التاسعة مساءً.

