أظهرت دراسة جديدة عن تطوير دواء جيني مبتكر قادر على خفض مستويات الكوليسترول الضار بشكل كبير، وذلك من خلال جرعة واحدة فقط، ما يفتح المجال أمام نهج علاجي مختلف عن العلاجات التقليدية التي تعتمد على الاستخدام اليومي المستمر.

وأُجريت تجربة سريرية في الولايات المتحدة، نشرت نتائجها شركة الأدوية Eli Lilly، شملت 35 مشاركاً يعانون من ارتفاع وراثي حاد في الكوليسترول أو لديهم تاريخ سابق من النوبات القلبية المبكرة. وتلقى المشاركون علاجاً جينياً تجريبياً يُعرف باسم VERVE-102، يُعطى عبر جرعة واحدة عن طريق الوريد، نقلا ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

نتائج لافتة في خفض الكوليسترول



وأظهرت النتائج أن أعلى جرعة من العلاج أدت إلى خفض الكوليسترول الضار بنسبة وصلت إلى 62%، مع استمرار هذا الانخفاض طوال فترة المتابعة التي امتدت إلى 18 شهراً، ويُعد هذا النوع من الكوليسترول من العوامل الرئيسية المسببة لتراكم اللويحات الدهنية داخل الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

خطوة نحو علاج طويل الأمد



وقال البروفيسور رياز باتيل، أحد الباحثين المشاركين في الدراسة، إن النتائج ما تزال في مراحلها المبكرة، لكنها تمثل خطوة واعدة نحو تطوير علاج طويل الأمد وفعال لخفض الكوليسترول. وأضاف أن هذه التقنية قد تتيح الوصول إلى مستويات منخفضة من الكوليسترول مماثلة لما توفره العلاجات الحالية، ولكن بجرعة واحدة فقط، وهو ما قد يغير مستقبل علاج المرضى.

آلية عمل العلاج الجيني



ويعتمد العلاج على تعطيل جين أساسي في الكبد مسؤول عن إنتاج الكوليسترول الضار، مما يحد من تكوّنه بشكل مباشر.

تجربة أحد المشاركين



وفي تجربة فردية، أوضح أحد المشاركين، ويدعى دانيال كولينان (41 عاماً)، أنه يعاني من ارتفاع وراثي في الكوليسترول تم اكتشافه بعد وفاة والده مبكراً، مشيراً إلى أن العلاجات التقليدية لم تنجح في خفض مستوياته. وأضاف أن مشاركته في التجربة ساهمت في تحسين حالته الصحية بشكل ملحوظ وخفض مستويات الكوليسترول.

نشر نتائج الدراسة



وقد نشرت نتائج المرحلة الأولى من الدراسة في مجلة New England Journal of Medicine، كما تم عرضها خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لتصلب الشرايين الذي عُقد في أثينا.

