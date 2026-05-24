لا يقتصر ضبط مستويات السكر في الدم على اختيار الأطعمة فقط، بل يمتد أيضا إلى نوعية المشروبات اليومية، التي قد تلعب دورا مهما في استقرار أو اضطراب قراءات السكر، فبعض المشروبات تساعد على الحفاظ على توازن الجسم، بينما قد يؤدي البعض الآخر إلى ارتفاعات سريعة يتبعها انخفاض مفاجئ في الطاقة والشعور بالتعب.

وبحسب تقرير نشره موقع هيلث، فإن استجابة الجسم للمشروبات تختلف من شخص لآخر، حيث قد يسبب مشروب معين ارتفاعا سريعا في مستوى السكر لدى البعض، بينما يكون تأثيره محدودا أو أبطأ لدى آخرين، وهو ما يعكس أهمية التوعية بالاختيارات الغذائية اليومية.

مشروبات تساعد على ضبط سكر الدم

هل الماء يضبط سكر الدم؟

الماء الخيار الأساسي والأكثر أمانا، لكونه خاليا من أي سكريات أو سعرات تؤثر على مستوى الجلوكوز في الدم، إضافة إلى دوره في الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم.

هل القهوة تضبط سكر الدم؟

أما القهوة، فتعتمد تأثيراتها على عوامل متعددة مثل نمط الحياة وجودة النوم، إذ قد تعمل على تحسين مستويات السكر أو عدم التأثير بشكل ثابت.

ما تأثير الشاي الأخضر على سكر الدم؟

الشاي الأخضر من أبرز المشروبات المرتبطة بتحسين استجابة الجسم للسكر، إذ تشير بعض الأبحاث إلى أنه قد يساعد في خفض مستويات الجلوكوز عند تناوله بانتظام، بفضل احتوائه على مركبات نباتية تدعم حساسية الجسم للأنسولين.

هل الحليب يضبط سكر الدم؟

كما يحتوي الحليب على مزيج من البروتينات والدهون التي تبطئ امتصاص السكر، ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي بدلا من الارتفاع المفاجئ، خاصة عند تناوله مع الطعام.