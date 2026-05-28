قال الجيش الإسرائيلي، إنه تم اعتراض هدف جوي مشبوه رصد في منطقة وجود قواتنا جنوبي لبنان.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي، قال في وقت سابق، إن صافرات الإنذار أطلقت في المناطق الشمالية تحذيرا من تسلل "طائرات معادية".

وقبل ذلك قال الجيش الإسرائيلي، إنه بدأ باستهداف مواقع تابعة لحزب الله في مدينة صور جنوبي لبنان.

وكانت وسائل إعلام لبنانية تحدثت عن غارات إسرائيلية على مدينة صور وبلدة حبوش في قضاء النبطية إلى الجنوب أيضا.

وكان الجيش الإسرائيلي وسع عملياته العسكرية في لبنان عبر تصنيف مساحات واسعة جنوب نهر الزهراني "منطقة قتال"، بالتزامن مع إنذارات إخلاء جديدة لسكان صور ومحيطها وسط تصاعد الغارات والاشتباكات، وفقا لسكاي نيوز.