كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 29 مايو 2026، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى استمرار الأجواء الربيعية المعتدلة خلال ساعات الصباح الباكر.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الطقس يكون معتدل الحرارة صباحًا، ومائلًا للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، وحارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع أجواء معتدلة إلى مائلة للبرودة خلال ساعات الليل.

فرص أمطار اليوم الجمعة

أشارت الهيئة، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث تصل إلى 20%، خاصة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وعلى فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق البحر الأحمر وخليجي السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كم/س، بينما يصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين و3 أمتار.

ولفتت الهيئة إلى فرص ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد يصاحبها فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة.

وأكدت أن السحب الرعدية قد يصاحبها نشاط للرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب على بعض المناطق.