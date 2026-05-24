كشفت طبيبة التغذية الروسية يلينا سبيتسينكو أن تناول المشروبات المثلجة قد تحتوي على مسببات التهابات معوية إذا لم تراعي معايير النظافة أثناء إنتاج الثلج.

ما أسباب تلوث المشروبات المثلجة؟

إذا صنع الثلج من ماء الصنبور غير المغلي، أو استخدمت قوالب متسخة، أو لم تغسل الأيدي، فقد يحتوي المشروب على مسببات للالتهابات المعوية.

علاوة على ذلك، تؤدي نظافة أدوات صنع الثلج دورا مهما، إذ إن عدم تعقيمها بانتظام، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض معوية لدى المستهلكين.

هل يضمن التجميد سلامة الثلج من البكتيريا؟

تثبط درجات الحرارة المنخفضة نمو معظم البكتيريا، لكنها لا تقضي عليها تماما، كما يمكن أن يحدث التلوث المتبادل أيضا.

ففي المجمدات المنزلية، غالبا ما يخزن الثلج في أوعية مفتوحة بجوار اللحوم النيئة أو الأسماك أو الدجاج، ما قد يؤدي إلى تساقط عصارة الطعام المذاب على مكعبات الثلج، ناقلةً معها مسببات الأمراض.

لذا من الأفضل استخدام مياه الشرب المعبأة أو المغلية مسبقا فقط لصنع ثلج آمن، وتخزينه في وعاء محكم الإغلاق، وعدم السماح له أبدا بملامسة الأطعمة النيئة، وفقا لـ "تاس".

طرق تجنب المخاطر الصحية المرتبطة بالمشروبات المثلجة

للوقاية من مشكلات صحية قد يسببها تناول المشروبات الباردة، يكفي اتباع بعض الإرشادات البسيطة.

فمثلا يجب الانتباه إلى مظهر الثلج في المقاهي والمطاعم، حيث إن المكعبات العكرة أو التي تحتوي على شوائب بيضاء، أو ذات رائحة غريبة، أو ذات الملمس غير المتجانس، تعد مؤشرات تستدعي عدم تناول المشروب المثلج.

أما الثلج الصافي والنقي، فيصنع من ماء مفلتر داخل آلة صنع ثلج تعقم بانتظام.

