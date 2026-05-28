يتساءل عدد كبير من المواطنين عن وجود زيادة جديدة في قيمة الإيجار القديم خلال العام الحالي، خاصة بعد تطبيق التعديلات الأخيرة المنظمة للعلاقة الإيجارية.

15% زيادة جديدة في الإيجار القديم

نص القانون رقم 164 لسنة 2025 على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة، وذلك على جميع الوحدات الخاضعة لأحكام القانون، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.

وبحسب القانون، تُطبق الزيادة الجديدة اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026، بنسبة 15% من القيمة الإيجارية بعد الزيادة الرسمية التي سبق إقرارها.

موعد تحرير عقود الإيجار القديم

نصت التعديلات كذلك على منح مهلة انتقالية قبل تحرير العقود الإيجارية، تصل إلى 5 سنوات بالنسبة للوحدات غير السكنية، و7 سنوات للوحدات السكنية، تمهيدًا لإنهاء العمل بنظام الإيجار القديم وفق الضوابط المحددة بالقانون.

وفي شهر سبتمبر المقبل سيكون قد انقضى من هذه المهلة عام كامل منذ تطبيق القانون، ليتبقى على تحرير العلاقة الإيجارية 4 سنوات للتجاري، و6 سنوات للسكني