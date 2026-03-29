يعاني الكثيرون من شعور بالتعب الذهني والجفاف الطفيف عند الاستيقاظ، ما يجعل بدء اليوم بنشاط تحدي، ويوصي الدكتور أمير خان، طبيب رعاية أولية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، بخطوة بسيطة للغاية، هي شرب كوب من الماء فور الاستيقاظ.

ماذا يحدث عند شرب كوب من الماء فور الاستيقاظ؟

ويشير خان بحسب ميرور إلى أن الجسم يفقد السوائل أثناء النوم، وحتى الجفاف الخفيف دون شعور بالعطش قد يؤثر على الطاقة والتركيز والمزاج، لذلك، فإن تزويد الجسم بالماء في الصباح يعيد له توازنه بسرعة ويطلق إشارة ببدء النشاط.

ما فوائد شرب الماء عند الاستيقاظ؟

تنشيط الأيض: يساعد الجسم على بدء اليوم بطاقة ونشاط.

دعم الكلى والكبد: يسهل التخلص من السموم والفضلات.

تحسين التركيز والذاكرة: يقلل من الضباب الذهني ويزيد الوضوح الذهني.

تعزيز الجهاز الهضمي: يهيئ المعدة للفطور وخاصة الأطعمة الغنية بالألياف.

ترطيب البشرة: يساهم في الحفاظ على نضارة الجلد وحيويته.

ويصف خان هذه العادة بأنها "خطوة صغيرة تحدث فرقًا كبيرًا"، مؤكداً أنه يضع كوب الماء بجانب سريره لتذكيره بشربه فور الاستيقاظ.

وتشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إلى أهمية الترطيب الكافي طوال اليوم، مع ملاحظة لون البول الفاتح كدليل على الترطيب الجيد، وتقدر كمية السوائل الموصى بها ما بين 6 إلى 8 أكواب يوميًا، مع زيادة الكمية عند ممارسة الرياضة، التعرض للحرارة، أو أثناء الحمل والرضاعة.