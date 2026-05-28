أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة، بدء تنفيذ المرحلة الثالثة خطة تحويل 2262 أتوبيسًا بهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار.

تحويل 200 أتوبيس نقل عام بالإسكندرية للغاز الطبيعي

تتضمن المرحلة الثالثة من المشروع تحويل 200 أتوبيس متبقية تابعة للهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، ضمن باقي مراحل البروتوكول دفعة واحدة، باعتبارها أولوية تشغيلية عاجلة خلال الفترة الحالية، في ظل أعمال تطوير ترام الإسكندرية والحاجة إلى دعم خطوط النقل الجماعي البديلة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

ويُنفذ المشروع وفق منظومة فنية وهندسية متكاملة تشمل أعمال تعديل وتجهيز شاملة للأتوبيسات، تبدأ بفك المحركات التقليدية العاملة بالسولار وفصل خطوط الوقود القديمة، مرورًا بإعادة تجهيز غرف المحركات وتجهيز أماكن تركيب أسطوانات الغاز الطبيعي، وتصميم قواعد تثبيت جديدة وفق الطرازات المختلفة، وصولًا إلى تركيب منظومات التغذية بالغاز الطبيعي وأنظمة التحكم والحساسات وبرمجة الجيربوكس، بما يحقق أعلى معدلات الأمان والكفاءة التشغيلية.

كما تشمل أعمال التحويل استيراد وتوريد المحركات ومكونات التشغيل وفق المواصفات الفنية الخاصة بكل موديل، إلى جانب تنفيذ اختبارات تشغيل دقيقة وشاملة قبل دخول الأتوبيسات الخدمة الفعلية.

ويتم إجراء اختبارات تشغيلية من خلال مصنع "إنتاج وإصلاح المدرعات - 200 الحربي" التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي، بالتعاون مع شركتي "غازتك" و"كارجاس" التابعتين لوزارة البترول والثروة المعدنية، وتشمل محاكاة كاملة لظروف التشغيل الواقعية.