تشهد موائد عيد الأضحى انتشارًا لعادات غذائية قد تبدو مألوفة لدى الكثيرين، إلا أن تكرارها خلال فترة قصيرة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع في مستويات الكوليسترول الضار بالدم، ما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

والإفراط في تناول اللحوم الدسمة والأطعمة الغنية بالدهون خلال الأعياد مثل عيد الأضحى قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، خاصة عند تكرار هذه العادات خلال أيام العيد.

كما أن استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة خلال فترات الأعياد قد يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في مستويات الكوليسترول، لدى بعض الأشخاص، نتيجة الإفراط في الطعام وقلة النشاط البدني

وتعليقًا على ذلك، أوضح الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية في تصريح خاص لـ«مصراوي» أن الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء والمقليات تساهم في زيادة تراكم الكوليسترول داخل الشرايين، ما يرفع خطر الجلطات على المدى الطويل، خاصة مع قلة الحركة بعد الوجبات الدسمة .

وأضاف القيعي أن، هناك عادات خاطئة خلال العيد ترفع الكوليسترول منها ما يلي:

الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والدهون الحيوانية

تناول الوجبات الدسمة في وقت متأخر من الليل

الاعتماد على المقليات بشكل يومي خلال العيد

قلة الحركة بعد تناول الطعام مباشرة

الإكثار من السكريات والمشروبات المحلاة

تناول كميات كبيرة من الكبدة واللحوم الدهنية

كيف يحدث الارتفاع المفاجئ؟

عند زيادة الدهون المشبعة، يقوم الكبد بإنتاج كميات أكبر من الكوليسترول الضار (LDL)، ما يؤدي إلى تراكمه في جدران الشرايين بمرور الوقت، وهو ما قد يسبب تصلب الشرايين أو أمراض القلب.

وأكد القيعي أن: "تناول كميات كبيرة من اللحوم الدسمة مثل الكبدة والأجزاء الغنية بالدهون، مع قلة الحركة بعد الأكل، يساهم في رفع مستوى الكوليسترول الضار (LDL) بشكل ملحوظ، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مسبق في الدهون أو لديهم استعداد وراثي".

وأشار أخصائي التغذية العلاجية إلى أن بعض العادات الشائعة مثل النوم بعد تناول الوجبات مباشرة، والإفراط في المقليات والحلويات، بالإضافة إلى تناول كميات كبيرة من المشروبات السكرية، كلها عوامل تزيد من العبء على الكبد وتؤثر على توازن الدهون في الدم.

كما نصح القيعي بضرورة الاعتدال في تناول اللحوم، والإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفاكهة، مع ممارسة المشي الخفيف بعد الوجبات لتحسين عملية التمثيل الغذائي وتقليل تأثير الدهون.

اقرأ أيضًا:

مشروبات قد تبدو صحية لكنها ترفع الكوليسترول الضار



عادة خطيرة في الطهي خلال أيام العيد قد ترفع الكوليسترول والدهون .. احذرها



