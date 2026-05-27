لا يقتصر تأثير وجبة العشاء على الشعور بالشبع أو عدد السعرات الحرارية فقط، بل قد يمتد ليؤثر بشكل مباشر على صحة الدماغ وجودة النوم وحتى القدرات الذهنية مع التقدم في العمر.

ويمكن لموعد تناول الوجبة المسائية أن يكون عاملا مهما في دعم وظائف المخ والحفاظ على صحة الجسم بشكل عام، لكن ما أفضل وقت لتناول العشاء؟

أفضل وقت لتناول العشاء



بحسب موقع هيلث، فإن أفضل وقت لتناول العشاء قبل النوم بساعتين إلى 3 ساعات، ما يمنح الجسم فرصة كافية لهضم الطعام وتنظيم عملياته الحيوية أثناء الليل.

ويرى الخبراء أن التوقيت المثالي لمعظم الأشخاص يتراوح بين الخامسة والسابعة مساء، بينما يمكن لمن يفضلون السهر تأخير العشاء قليلا حتى الثامنة أو التاسعة مساء، شرط عدم تناوله مباشرة قبل النوم.

فوائد تناول العشاء في وقت مبكر



ويمكن لتناول العشاء في وقت مبكر أن يحقق عدة فوائد صحية تتمثل في:

تحسين جودة النوم



تناول الطعام في وقت متأخر قد يربك الساعة البيولوجية ويؤثر على النوم العميق، وهو ما ينعكس على التركيز والذاكرة، كما يساعد النوم الجيد الدماغ على التخلص من البروتينات الضارة المرتبطة بأمراض مثل ألزهايمر.

الحفاظ على وزن صحي



التركيز على تناول سعرات حرارية أكبر خلال النهار وتقليل وجبة العشاء قد يساعد في التحكم بالوزن، وهو أمر مهم لأن السمنة ترتبط بزيادة خطر التراجع الإدراكي والخرف.

تنظيم مستويات السكر في الدم



العشاء المبكر يساعد الجسم على التعامل بشكل أفضل مع السكر خلال الليل، ما يقلل من خطر الإصابة بالسكري والمضاعفات التي قد تؤثر على الأوعية الدموية في الدماغ والقدرات الذهنية.

دعم صحة القلب



تنظيم مواعيد الطعام بما يتناسب مع الساعة البيولوجية قد يساهم في خفض الالتهابات وضغط الدم وتحسين عمليات التمثيل الغذائي، وهو ما ينعكس إيجابيا على صحة الدماغ مع التقدم في العمر.

