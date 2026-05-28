إعلان

شروط تشغيل الأجانب في القطاعين العام والخاص بمصر

كتب : نشأت حمدي

05:00 ص 28/05/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نظم قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل الأجانب في مصر، من خلال وضع قواعد واضحة تنظم عملهم داخل منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إلى جانب الهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإداري للدولة.

ضوابط تشغيل الأجانب في مصر

تضمنت مواد القانون عددًا من الشروط والإجراءات التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل والحفاظ على أولوية العمالة الوطنية، مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية عند الحاجة.

ونصت المادة (70) على خضوع عمل الأجانب في جميع الجهات والمنشآت لأحكام القانون، مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل بين الدول.

كما منحت المادة المشرّع سلطة تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب داخل المنشآت، إلى جانب وضع قوائم بالمهن المحظور على الأجانب العمل بها، والحالات المستثناة من تلك النسب.

وشددت المادة (71) على ضرورة حصول العامل الأجنبي على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة قبل مزاولة العمل، مع اشتراط أن يكون دخوله إلى البلاد بغرض العمل، وأن يحصل على إقامة قانونية مخصصة لذلك.

وحددت المادة رسوم تراخيص العمل للأجانب بما يتراوح بين 5 آلاف و150 ألف جنيه، على أن يحدد الوزير المختص شروط وإجراءات منح الترخيص وتجديده أو إلغائه.

كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بإخطار الجهة الإدارية المختصة عند تشغيل أي عامل أجنبي أو إنهاء خدمته، حتى في الحالات المعفاة من شرط الترخيص.

ونصت المادة (72) على التزام صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة إذا انقطع العامل الأجنبي عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون عذر قانوني، في إطار إحكام الرقابة ومنع أي مخالفات قد تؤثر على النظام العام.

وألزمت المادة (74) صاحب العمل بتحمل تكلفة إعادة العامل الأجنبي إلى دولته عند انتهاء التعاقد، ما لم ينص الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك، بما يضمن عدم تحميل الدولة أي أعباء مالية أو إدارية مرتبطة بإنهاء الخدمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قانون العمل تشغيل الأجانب القطاع الخاص

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

صلاح الإفريقي الوحيد ضمن الأساطير.. تفاصيل أغنية شاكيرا لكأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

صلاح الإفريقي الوحيد ضمن الأساطير.. تفاصيل أغنية شاكيرا لكأس العالم 2026
"الإنسانية فوق كل شيء".. رجال الإطفاء يحملون قعيدا إلى شقته بالسيدة زينب
حوادث وقضايا

"الإنسانية فوق كل شيء".. رجال الإطفاء يحملون قعيدا إلى شقته بالسيدة زينب
موعد التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي
مدارس

موعد التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي
الداخلية تنفي ادعاءات الإهمال بحق حجاج القرعة وتكشف حقيقة الصور
حوادث وقضايا

الداخلية تنفي ادعاءات الإهمال بحق حجاج القرعة وتكشف حقيقة الصور
عادة شائعة بعد الأكل قد تضر القلب والكبد في العيد
نصائح طبية

عادة شائعة بعد الأكل قد تضر القلب والكبد في العيد

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان