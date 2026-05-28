سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 28-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 27-5-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 28-5-2026 مع بداية التعاملات وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7766 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6795 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5824 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4500 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 54360 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.74% إلى نحو 4509 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.