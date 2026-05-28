فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران استهدفت الهيئة الإيرانية المستحدثة للإشراف على الملاحة في مضيق هرمز، ضمن حملة ضغط اقتصادي متصاعدة بالتوازي مع العمليات العسكرية.

وجاءت العقوبات بعد ساعات من غارات أمريكية استهدفت منشأة عسكرية إيرانية عقب إسقاط مسيرات هجومية إيرانية، وفق مسؤولين أمريكيين.

وتستهدف العقوبات الهيئة المشرفة على الملاحة في مضيق هرمز وأي جهات أو أشخاص يتعاونون معها، بعدما بدأت بفرض رسوم عبور قد تصل إلى مليوني دولار على السفن المارة عبر المضيق.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن محاولة الجيش الإيراني الأخيرة لابتزاز التجارة البحرية العالمية دليل على أن سياسة الضغط الاقتصادي دفعت النظام إلى اليأس ماليا.

في غضون ذلك، تواصل الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية منذ أكثر من شهر، بينما أكد الرئيس دونالد ترامب أن الإجراءات "ستبقى سارية بالكامل حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي".

وتأتي العقوبات الجديدة بالتزامن مع مفاوضات مكثفة بين واشنطن وطهران تهدف إلى إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية طويلة الأمد بين الطرفين، فيما حذّر ترامب من أن بلاده قد "تنهي المهمة" إذا فشلت المحادثات، وفقا لسكاي نيوز.