إعلان

ضربة جديدة لـ إيران.. عقوبات أمريكية على هيئة مضيق هرمز

كتب : وكالات

05:14 ص 28/05/2026

حرب إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران استهدفت الهيئة الإيرانية المستحدثة للإشراف على الملاحة في مضيق هرمز، ضمن حملة ضغط اقتصادي متصاعدة بالتوازي مع العمليات العسكرية.

وجاءت العقوبات بعد ساعات من غارات أمريكية استهدفت منشأة عسكرية إيرانية عقب إسقاط مسيرات هجومية إيرانية، وفق مسؤولين أمريكيين.

وتستهدف العقوبات الهيئة المشرفة على الملاحة في مضيق هرمز وأي جهات أو أشخاص يتعاونون معها، بعدما بدأت بفرض رسوم عبور قد تصل إلى مليوني دولار على السفن المارة عبر المضيق.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن محاولة الجيش الإيراني الأخيرة لابتزاز التجارة البحرية العالمية دليل على أن سياسة الضغط الاقتصادي دفعت النظام إلى اليأس ماليا.

في غضون ذلك، تواصل الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية منذ أكثر من شهر، بينما أكد الرئيس دونالد ترامب أن الإجراءات "ستبقى سارية بالكامل حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي".

وتأتي العقوبات الجديدة بالتزامن مع مفاوضات مكثفة بين واشنطن وطهران تهدف إلى إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية طويلة الأمد بين الطرفين، فيما حذّر ترامب من أن بلاده قد "تنهي المهمة" إذا فشلت المحادثات، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران عقوبات أمريكية على إيران مضيق هرمز عقوبات على مضيق هرمز

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

عادة شائعة بعد الأكل قد تضر القلب والكبد في العيد
نصائح طبية

عادة شائعة بعد الأكل قد تضر القلب والكبد في العيد
طقس عيد الأضحى.. الأرصاد تكشف تفاصيل 5 أيام حتى الثلاثاء المقبل
أخبار مصر

طقس عيد الأضحى.. الأرصاد تكشف تفاصيل 5 أيام حتى الثلاثاء المقبل
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 28-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 28-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
ممر شرفي لحمزة عبدالكريم والوجوه الجديدة في معسكر المنتخب (صور)
رياضة محلية

ممر شرفي لحمزة عبدالكريم والوجوه الجديدة في معسكر المنتخب (صور)
صلاح الإفريقي الوحيد ضمن الأساطير.. تفاصيل أغنية شاكيرا لكأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

صلاح الإفريقي الوحيد ضمن الأساطير.. تفاصيل أغنية شاكيرا لكأس العالم 2026

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان