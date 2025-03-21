لن تتخيل تأثير تناول "التونة" على صحة دماغك والكوليسترول

تعد التونة من الأسماك الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، ولكن تأثيرها على صحة الدماغ والكوليسترول يمكن أن يختلف حسب طريقة تحضيرها وكمية استهلاكها، وفقًا لـ healthline.

فوائد التونة لصحة الدماغ

أحماض أوميغا 3 الدهنية

تحتوي التونة على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تؤدي دورًا هامًا في صحة الدماغ، حيث تساهم في تحسين وظائف الذاكرة والتركيز، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض العصبية.

تساعد أوميغا 3 في تقليل الالتهابات وتحسين تدفق الدم إلى الدماغ.

تطوير دماغ الجنين

تناول التونة أثناء الحمل يمكن أن يساهم في تطوير دماغ الجنين، وذلك بفضل احتوائها على أحماض أوميغا 3.

تأثير التونة على الكوليسترول

التونة الطازجة والكوليسترول

التونة الطازجة تعتبر خيارًا صحيًا لمرضى الكوليسترول، حيث تساهم أحماض أوميغا 3 في خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستوى الكوليسترول الجيد (HDL).

تساعد أيضًا في تقليل الدهون الثلاثية في الدم.

التونة المعلبة والكوليسترول

التونة المعلبة، خاصة تلك المحفوظة في الزيت، قد تزيد من مستوى الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، وذلك بسبب الزيوت المستخدمة في التعليب.

لتقليل هذه المخاطر، يُنصح بتناول التونة المعلبة المحفوظة في الماء، وتصفية الزيت قبل تناولها.

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