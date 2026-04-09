في ظل نمط الحياة السريع، يلجأ كثيرون إلى الأطعمة الجاهزة التي توفر الوقت والجهد، وتأتي التونة المعلبة في مقدمة هذه الخيارات، نظرًا لسهولة تخزينها وسرعة تحضيرها وقيمتها الغذائية العالية، لكن هل تناولها بانتظام مفيد أم مضر لصحتك؟.

ما فوائد التونة المعلبة؟

التونة المعلبة مصدر غني بالبروتين، كما تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل الكالسيوم، البوتاسيوم، الزنك، اليود، وفيتامينات B وD، بحسب موقع هيلث لاين.

وتعمل التونة على بناء العضلات بفضل محتواها العالي من البروتين، كما تدعم صحة القلب بفضل أحماض أوميجا 3، كما تعتبر مناسبة لمن يتبعون نظاما غذائيا لإنقاص الوزن، ولكن يجب تناولها باعتدال.

أضرار محتملة لـ التونة المعلبة

هل التونة المعلبة تسبب زيادة الوزن؟



التونة المعبأة في الزيت قد تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، ما قد يعيق خطط فقدان الوزن عند الإفراط في تناولها.

هل التونة المعلبة تسبب ارتفاع ضغط الدم؟



بعض الأنواع تحتوي على كميات كبيرة من الملح، ما قد يؤدي إلى احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم.

هل التونة المعلبة تهدد القلب؟



التونة من الأسماك التي قد تحتوي على نسب من الزئبق نتيجة تلوث المياه، خاصة الأنواع الكبيرة منها، والإفراط في تناولها قد يؤثر على الجهاز العصبي والقلب.

كيف تتناول التونة بأمان؟



اختر التونة المعبأة في الماء لتقليل السعرات مع تصفية الزيت قبل تناولها

ابحث عن الأنواع قليلة الصوديوم

اختر التونة الخفيفة لأنها أقل في الزئبق

لا تفرط في تناولها، ويفضل الاكتفاء بوجبة أو 2 أسبوعيا.

