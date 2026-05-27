إعلان

كيف يؤثر العفن داخل المنزل على صحتك؟ مخاطر خفية تهدد الجهاز التنفسي

كتب : سيد متولي

10:30 م 27/05/2026

عفن المنزل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لم يعد العفن داخل المنازل مجرد علامة على الإهمال أو الرطوبة الزائدة، بل أصبح ينظر إليه كعامل قد يؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان، خاصة مع تزايد الوقت الذي يقضيه الأفراد داخل الأماكن المغلقة، فوجوده المستمر في أركان المنزل قد ينعكس على جودة الهواء ويتسبب في مشكلات تنفسية متفاوتة.

ما المكان المثالي لنمو الفطريات والعفن؟


وبحسب صحيفة South China Morning Post، فإن البيئات الرطبة وضعيفة التهوية تعد المكان المثالي لنمو الفطريات والعفن، حيث تنتشر جزيئات دقيقة في الهواء يمكن استنشاقها بسهولة دون الانتباه إليها، ما قد ينعكس سلبا على صحة السكان.

أين يظهر العفن؟


ويظهر العفن غالبا في الأماكن التي تتعرض للرطوبة بشكل مستمر، مثل الحمامات والمطابخ والجدران التي تعاني من تسربات المياه، إضافة إلى الزوايا المغلقة قليلة التهوية، ومع مرور الوقت، تبدأ الفطريات في التكاثر وإطلاق ملوثات هوائية داخل المنزل.

مخاطر التعرض المستمر للعفن


وحذر خبراء من أن التعرض المستمر للعفن قد يؤدي إلى ظهور أعراض صحية متعددة، من بينها السعال والعطس المتكرر، انسداد الأنف، تهيج العينين، وصعوبة التنفس، كما يمكن أن يزيد من حدة الربو والحساسية لدى بعض الأشخاص.

ويمكن لبعض أنواع العفن أن تنتج مركبات تعرف بالسموم الفطرية، والتي قد تشكل خطرا صحيا عند التعرض لها بتركيزات مرتفعة أو لفترات طويلة، إلا أن المشكلة الأساسية تبقى في استمرار العيش داخل بيئة رطبة وغير جيدة التهوية.

وتعد بعض الفئات أكثر عرضة للتأثر بمخاطر العفن، مثل الأطفال، وكبار السن، ومرضى الحساسية والربو، إضافة إلى أصحاب المناعة الضعيفة.

نصائح لتقليل احتمالية انتشار العفن داخل المنزل


ولتقليل احتمالية انتشار العفن داخل المنزل، ينصح المختصون بضرورة تهوية الغرف يوميا، والتعامل السريع مع أي تسرب للمياه، والحفاظ على جفاف الأسطح، مع تنظيف المناطق الرطبة بصورة مستمرة، واستخدام أجهزة التهوية أو مزيلات الرطوبة عند الحاجة.

اقرأ أيضًا:


احذر.. خطأ في غرفة النوم قد ينذر بمشكلات صحية خطيرة

طرق فعالة للتخلص من العفن في المنزل- تعرف عليها


اعرف برجك من تاريخ ميلادك

المنزل الفطريات العفن

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

" مين دي خسيتي إزاي؟".. إنجي وجدان تصدم الجمهور بخسارة وزن ملحوظة
زووم

" مين دي خسيتي إزاي؟".. إنجي وجدان تصدم الجمهور بخسارة وزن ملحوظة
صور.. القاهرة رابع أجمل مدينة على مستوى العالم - تفاصيل
أخبار مصر

صور.. القاهرة رابع أجمل مدينة على مستوى العالم - تفاصيل

محافظ القاهرة: مجازر مجانية وغرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه للمخالفين
أخبار مصر

محافظ القاهرة: مجازر مجانية وغرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه للمخالفين
صلاح الإفريقي الوحيد ضمن الأساطير.. تفاصيل أغنية شاكيرا لكأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

صلاح الإفريقي الوحيد ضمن الأساطير.. تفاصيل أغنية شاكيرا لكأس العالم 2026
الداخلية تنفي ادعاءات الإهمال بحق حجاج القرعة وتكشف حقيقة الصور
حوادث وقضايا

الداخلية تنفي ادعاءات الإهمال بحق حجاج القرعة وتكشف حقيقة الصور

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان