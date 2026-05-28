إعلان

شكل تهديدا للقوات.. أول تعليق أمريكي بشأن انفجارات بندر عباس في إيران

كتب : وكالات

03:07 ص 28/05/2026

انفجارات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز، إن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة استهدفت موقعا عسكريا إيرانيا قال إنه شكل تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وأضاف المسؤول، أن الجيش الأمريكي اعترض وأسقط عدة طائرات مسيرة إيرانية قال إنها كانت تهدد القوات الأمريكية وحركة الملاحة التجارية في المنطقة.

في موازاة ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي 3 انفجارات شرقي بندر عباس الساحلية نحو الساعة 1:30 صباح الخميس بالتوقيت المحلي.

وأشارت إلى تفعيل الدفاعات الجوية لعدة دقائق، بينما قالت السلطات إنها تتابع التحقيق لتحديد مصدر الأصوات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران بندر عباس الجيش الأمريكي انفجارات في إيران حرب إيران مضيق هرمز

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"الإنسانية فوق كل شيء".. رجال الإطفاء يحملون قعيدا إلى شقته بالسيدة زينب
حوادث وقضايا

"الإنسانية فوق كل شيء".. رجال الإطفاء يحملون قعيدا إلى شقته بالسيدة زينب
عادة شائعة بعد الأكل قد تضر القلب والكبد في العيد
نصائح طبية

عادة شائعة بعد الأكل قد تضر القلب والكبد في العيد
"مشهد مرعب".. كيف علق الجمهور على احتفال أحمد العوضي بعيد الأضحى بـ عين
زووم

"مشهد مرعب".. كيف علق الجمهور على احتفال أحمد العوضي بعيد الأضحى بـ عين
صور.. القاهرة رابع أجمل مدينة على مستوى العالم - تفاصيل
أخبار مصر

صور.. القاهرة رابع أجمل مدينة على مستوى العالم - تفاصيل

طقس عيد الأضحى.. الأرصاد تكشف تفاصيل 5 أيام حتى الثلاثاء المقبل
أخبار مصر

طقس عيد الأضحى.. الأرصاد تكشف تفاصيل 5 أيام حتى الثلاثاء المقبل

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان