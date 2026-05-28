قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز، إن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة استهدفت موقعا عسكريا إيرانيا قال إنه شكل تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وأضاف المسؤول، أن الجيش الأمريكي اعترض وأسقط عدة طائرات مسيرة إيرانية قال إنها كانت تهدد القوات الأمريكية وحركة الملاحة التجارية في المنطقة.

في موازاة ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي 3 انفجارات شرقي بندر عباس الساحلية نحو الساعة 1:30 صباح الخميس بالتوقيت المحلي.

وأشارت إلى تفعيل الدفاعات الجوية لعدة دقائق، بينما قالت السلطات إنها تتابع التحقيق لتحديد مصدر الأصوات.