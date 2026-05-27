يُعد شاي الكركديه غير المُحلى من المشروبات العشبية الشهيرة، لما يحتويه من مركبات طبيعية مفيدة لصحة الجسم، خاصة في دعم القلب والمناعة، ورغم فوائده المتعددة، إلا أن تناوله قد يتطلب الحذر لدى بعض الفئات بسبب طبيعته الحمضية وتأثيره على ضغط الدم والجهاز الهضمي.

وبحسب ما ذكره موقع "healthline"، إليك الفوائد الصحية لتناول الكركدية غير المُحلى.



خفض ضغط الدم:



يعمل الكركدية على خفض ضغط الدم بسبب احتوائه على مركبات مضادة للأكسدة تساعد في تحسين صحة الأوعية الدموية وزيادة مرونتها، مما يسهل تدفق الدم، كما قد يساهم تأثيره المُدر للبول في تقليل كمية السوائل والصوديوم في الجسم، وهو ما يساعد على خفض ضغط الدم بشكل طبيعي لدى بعض الأشخاص.

غني بمضادات الأكسدة:



يحتوي الكركدية على مركبات مثل الأنثوسيانين والبوليفينول وفيتامين سي، التي تساهم في محاربة الجذور الحرة، وتقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم، مما يدعم الصحة العامة.



المساعدة في إدارة الوزن:



يُعتبر مشروبًا خاليًا من السعرات والسكر، مما يجعله بديلًا صحيًا للمشروبات المحلاة، كما تشير بعض الأبحاث إلى دوره المحتمل في دعم حرق الدهون وتنظيم امتصاص الكربوهيدرات.



خصائص مضادة للبكتيريا:



قد تساهم المركبات الطبيعية الموجودة فيه في الحد من نمو بعض أنواع البكتيريا.

