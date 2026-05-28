بعد انفجارات بندر عباس.. أمريكا تشن ضربات جديدة على موقع عسكري في إيران

كتب : وكالات

03:11 ص 28/05/2026

قصف إيران- أرشيفية

شن الجيش الأمريكي فجر اليوم الخميس، غارات جديدة على موقع عسكري إيراني شكل تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، وفقا لما أفادت به وكالة "رويترز".

أضافت الوكالة نقلا عن مسؤول أمريكي، أن الجيش الأمريكي اعترض وأسقط أيضا عددا من المسيرات الإيرانية التي شكلت تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة البحرية التجارية.

وقبل قليل أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بدوي 3 انفجارات شرق مدينة بندر عباس، وتفعيل الدفاعات الجوية لبضعة دقائق وذلك قرابة الساعة 1:30 بعد منتصف الليل.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات تواصل التحقيق لتحديد مصدر الأصوات وموقعها الدقيق، دون صدور أي توضيحات رسمية حتى الآن حول وقوع هجوم أو حادث أمني.

كان متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قد أكد، الاثنين الماضي، لشبكة "فوكس نيوز" أن الولايات المتحدة نفذت ضربات دفاعية في جنوب إيران استهدفت منصات إطلاق صواريخ وقوارب كانت تحاول زرع ألغام.

وقال مسؤول أمريكي رفيع للشبكة، إن القوات الأمريكية قصفت كذلك موقعا لصواريخ سام سطح - جو في بندر عباس، وفقا لروسيا اليوم.

