ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار خزان كيميائي في مصنع للورق بولاية واشنطن الأمريكية إلى 11 قتيلا، في واحدة من أكثر حوادث العمل دموية في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.

ووقع الانفجار الثلاثاء داخل مصنع تابع لشركة نيبون دايناويف للتغليف في مدينة لونجفيو، إثر تمزق خزان ضخم يحتوي على مادة الليكور الأبيض، وهي خليط كيميائي شديد التآكل يستخدم في صناعة الورق.

وأدى الحادث إلى انهيار جزئي في الخزان وتسرب أكثر من 500 ألف جالون من المواد الكيميائية، بينما كان الخزان الذي تتجاوز سعته 900 ألف غالون ممتلئا بأكثر من نصف طاقته.

وأكد مسؤولو الإطفاء في مقاطعة كوليتز، أن 9أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين ويفترض أنهم لقوا مصرعهم، فيما توفي شخص ثان متأثرا بإصاباته، إضافة إلى إصابة 8 آخرين، بينهم رجل إطفاء تلقى العلاج وغادر المستشفى لاحقا.

وأعلنت فرق الإنقاذ استئناف عمليات البحث بعد تعليقها مؤقتا بسبب مخاوف من احتمال انهيار إضافي في الخزان، مشيرة إلى أن عمليات التفتيش ستكون بطيئة ودقيقة نظرا لخطورة الموقع وحجم الدمار.

ووفقا للسلطات، فإن المادة الكيميائية المتسربة وصلت جزئيا إلى نهر كولومبيا، إلا أن الفحوصات الأولية لم تظهر حتى الآن تأثيرا مباشرا على مياه الشرب أو جودة الهواء في المنطقة، مع استمرار عمليات المراقبة البيئية والتحذير من الاقتراب من قنوات التصريف والسدود المحيطة بالمصنع.

ويعد الحادث من أخطر الكوارث الصناعية في الولايات المتحدة خلال العقود الأخيرة، ليضاف إلى سلسلة حوادث كبرى بينها انفجار منصة "ديب ووتر هورايزن" النفطية عام 2010 وانفجار منجم الفحم في فرجينيا الغربية في العام نفسه.

وأعلنت هيئة التحقيق في السلامة الكيميائية الأمريكية فتح تحقيق رسمي لمعرفة أسباب انفجار الخزان، فيما شدد خبراء هندسة كيميائية على أهمية الصيانة الدورية لخزانات المواد الخطرة، خصوصا في المنشآت الصناعية القديمة.

ويقع المصنع الضخم على ضفاف نهر كولومبيا ويعمل فيه نحو ألف موظف، وينتج مواد تدخل في صناعة الورق الصحي وأكواب الورق ومواد التغليف، وسط ارتباط اقتصادي وثيق لصناعة الورق والأخشاب بمدينة لونغفيو والمناطق المحيطة بها، وفقا لروسيا اليوم.