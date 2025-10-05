ما خطورة تناول وجبة العشاء في وقت متأخر؟

كشفت الدكتورة يلينا بيخوتينا أن تناول العشاء في وقت متأخر تسبب مشكلتين صحيتين رئيسيتين وهما إبطاء عملية الأيض وزيادة تراكم الدهون، لذلك، يجب تناول الوجبة الأخيرة قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل.

كما أن أن توقيت تناول العشاء قد يؤدي دورا مهما في تنظيم عملية الأيض وصحة الجهاز الهضمي والجسم بشكل عام.

ويحتاج الجسم إلى وقت كافي لهضم الطعام، وتخفيف الضغط عن الجهاز الهضمي، وإعادة مستوى السكر في الدم إلى وضعه الطبيعي خلال ساعات الليل، لهذا السبب، فإن تناول العشاء في وقت متأخر، خاصة بعد الساعة الثامنة مساء، قد يؤدي إلى إبطاء عملية الأيض ويزيد من احتمالية تراكم الدهون.

وبالرغم من أن توقيت العشاء قد يختلف بناء على نمط النوم وجدول العمل لكل شخص، تبقى القاعدة الصحية العامة هي تناول الوجبة الأخيرة قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل.

ويعد الالتزام بهذا التوقيت بالغ الأهمية بشكل خاص لمرضى السكري ومرضى الجهاز الهضمي، وفقا لـ "نوفوستي".

كما تحذر من أن الأكل المتأخر يجبر البنكرياس على العمل بشكل مكثف خلال الليل، بينما يفترض أن يكون في حالة راحة، مما يزيد من خطر تقلبات سكر الدم ومضاعفات مثل اعتلال الكلية السكري واعتلال الشبكية.

وتنصح الدكتورة بيخوتينا بتجنب الأطعمة الدسمة والمقلية ليلا، واستبدالها بخيارات صحية وخفيفة على العشاء، مثل: الخضروات، اللحوم الخالية من الدهون أو الأسماك، إضافة إلى الحبوب الكاملة.

