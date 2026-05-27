ندد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء بالهجوم الذي استهدف محطة براكة النووية في الإمارات، مشيرا في بيان له إلى أن هذا الهجوم يشكل انتهاكا للقانون الدولي.

ولم يحمّل المجلس أي جهة مسؤولية هذا الهجوم.

كانت دولة الإمارات قد أعلنت الثلاثاء الماضي، أن 6 طائرات مسيرة أُطلقت عليها من العراق خلال 48 ساعة، بما في ذلك طائرة تسببت في اندلاع حريق في محطة للطاقة النووية.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان، إنها اعترضت جميع الطائرات المسيرة باستثناء واحدة.

وأضافت أن 3 طائرات استهدفت محطة براكة للطاقة النووية، وهي أول محطة طاقة نووية تجارية في العالم العربي.

وأضافت الوزارة أن الطائرة المسيرة التي اخترقت دفاعات الإمارات أصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة.

وبعد ذلك الهجوم بالطائرة المسيرة، قالت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات، إن المحطة لا تزال آمنة وإنه لم تتسرب أي مواد مشعة جراء الهجوم.

وسبق أن عقد مجلس الأمن جلسة أيضا حول استهداف المحطة النووية الأسبوع الماضي.

وفي مستهل الجلسة، قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إن الهجمات على المرافق النووية بمنطقة الشرق الأوسط أمر غير مقبول، ويمكن أن تنطوي على تداعيات خطيرة ومخاطر كبيرة.

وأضاف: "أكدت لوزير خارجية الإمارات دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد هذا الاعتداء"، مشيرًا إلى أن الوكالة جاهزة للاستجابة لأي طارئ في دول الخليج وإيفاد خبراء في مجال السلامة والأمن النووي.

في حين دعا غروسي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، أشاد بتعامل دولة الإمارات مع الحادثة، واتباعها إجراءات السلامة في هذا الصدد، وفقا للغد.