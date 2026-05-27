إعلان

ماذا قال مجلس الأمن الدولي عن الهجوم على محطة براكة النووية في الإمارات؟

كتب : وكالات

02:08 ص 27/05/2026

مجلس الأمن الدولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ندد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء بالهجوم الذي استهدف محطة براكة النووية في الإمارات، مشيرا في بيان له إلى أن هذا الهجوم يشكل انتهاكا للقانون الدولي.

ولم يحمّل المجلس أي جهة مسؤولية هذا الهجوم.

كانت دولة الإمارات قد أعلنت الثلاثاء الماضي، أن 6 طائرات مسيرة أُطلقت عليها من العراق خلال 48 ساعة، بما في ذلك طائرة تسببت في اندلاع حريق في محطة للطاقة النووية.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان، إنها اعترضت جميع الطائرات المسيرة باستثناء واحدة.

وأضافت أن 3 طائرات استهدفت محطة براكة للطاقة النووية، وهي أول محطة طاقة نووية تجارية في العالم العربي.

وأضافت الوزارة أن الطائرة المسيرة التي اخترقت دفاعات الإمارات أصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة.

وبعد ذلك الهجوم بالطائرة المسيرة، قالت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات، إن المحطة لا تزال آمنة وإنه لم تتسرب أي مواد مشعة جراء الهجوم.

وسبق أن عقد مجلس الأمن جلسة أيضا حول استهداف المحطة النووية الأسبوع الماضي.

وفي مستهل الجلسة، قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إن الهجمات على المرافق النووية بمنطقة الشرق الأوسط أمر غير مقبول، ويمكن أن تنطوي على تداعيات خطيرة ومخاطر كبيرة.

وأضاف: "أكدت لوزير خارجية الإمارات دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد هذا الاعتداء"، مشيرًا إلى أن الوكالة جاهزة للاستجابة لأي طارئ في دول الخليج وإيفاد خبراء في مجال السلامة والأمن النووي.

في حين دعا غروسي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، أشاد بتعامل دولة الإمارات مع الحادثة، واتباعها إجراءات السلامة في هذا الصدد، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الأمن محطة براكة النووية إيران الإمارات

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

واقعة "تأشيرات الحج السياحي" ..3 قرارت من النيابة بشأن "عصابة العُملة"
حوادث وقضايا

واقعة "تأشيرات الحج السياحي" ..3 قرارت من النيابة بشأن "عصابة العُملة"
سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك.. 5 نصائح يكشف عنها الأزهر للفتوى
متنوعة

سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك.. 5 نصائح يكشف عنها الأزهر للفتوى

هل حقن التخسيس آمنة.. وما العلاقة بين السمنة والالتهاب؟
نصائح طبية

هل حقن التخسيس آمنة.. وما العلاقة بين السمنة والالتهاب؟
إسرائيل تزعم اغتيال القائد الجديد لحماس في غزة
شئون عربية و دولية

إسرائيل تزعم اغتيال القائد الجديد لحماس في غزة
قبل ساعات من صلاة العيد.. زوج يقتل زوجته ضربا في المنيا
أخبار المحافظات

قبل ساعات من صلاة العيد.. زوج يقتل زوجته ضربا في المنيا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة