يلجأ كثير من الأشخاص إلى المشروبات الطبيعية للحفاظ على صحة الكلى والكبد، خاصة مع زيادة معدلات الإصابة بالحصوات نتيجة قلة شرب المياه والعادات الغذائية غير الصحية.

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline، يعد عصير الليمون من أبرز المشروبات التي ينصح بها لدعم وظائف الكلى والمساعدة في تقليل فرص تكوّن الحصوات.

يحتوي عصير الليمون على نسبة عالية من حمض الستريك، الذي قد يساهم في تقليل تكوّن بعض أنواع حصوات الكلى، من خلال زيادة مستوى "السيترات"، في البول، وهي مادة تساعد على منع تراكم المعادن المسببة للحصوات.

كما يساعد تناول المشروبات الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة على تحسين وظائف الجسم بشكل عام، ودعم صحة الكبد، خاصة عند دمجها مع نظام غذائي صحي والإكثار من شرب المياه.

إن تناول الماء بالليمون يوميًا قد يساعد على

- تحسين ترطيب الجسم

- تقليل فرص تكوّن حصوات الكلى

- دعم عملية الهضم

- تنشيط وظائف الكبد

- التخلص من السموم بشكل طبيعي

نصائح طبية مهمة للحفاظ على صحة الكلى والكبد

- شرب كميات كافية من المياه يوميًا

- تقليل الأملاح والمشروبات الغازية

- تناول الخضروات والفواكه الطازجة

- تجنب الإفراط في البروتينات والدهون

- ممارسة النشاط البدني بانتظام