تتميز حلويات اللحوم بمذاقها اللذيذ، لذلك يتناولها بعض الأشخاص بكميات كبيرة خلال أيام عيد الأضحى، دون الانتباه أن الإفراط فيها له تأثيرات سلبية على الدماغ والقلب والكبد.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن تناول حلويات العجل خلال أيام العيد من العادات الغذائية الشائعة، حيث يجذب الأشخاص مذاقها اللذيذ ما يدفعهم إلى الإفراط في تناولها، ولكن بسبب احتوائها على نسب مرتفعة من الدهون والكوليسترول، ينعكس ذلك سلبًا على صحة القلب والكبد وحتى وظائف الدماغ.

ما هي حلويات العجل ؟

ذكر القيعي، أن "حلويات العجل" تشمل بعض الأجزاء الغنية بالدهون والأنسجة، مثل المخ والممبار وبعض الأحشاء مثل الكرشة والفشة والطحال والكبدة واللسان والكلاوي والقلب، وهي مجموعة متنوعة يحتاج إلى تناولها بحذر واعتدال لتجنب آثارها الصحية المحتملة.

كيف تؤثر "حلويات العجل" على الجسم؟

إلحاق الضرر بصحة القلب





تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي تعمل على زيادة مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وهو ما يزيد من احتمالات تراكم الدهون داخل الشرايين.

ومع مرور الوقت، يرتبط ذلك بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشكلات صحية مرتبطة بالقلب أو الدهون الثلاثية.

كما أن تناول الوجبات الدسمة بكميات كبيرة يسبب شعورًا بثقل الجسم وتسارع ضربات القلب لدى بعض الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.

تضرر الكبد

أوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن الكبد له دورًا رئيسيًا في معالجة الدهون والتخلص من السموم داخل الجسم، لذلك فإن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون مثل "حلويات العجل" يشكل ضغطًا إضافيًا عليه، و يساهم في تراكم الدهون على الكبد، وبطء عملية الهضم، والشعور بالخمول والإجهاد بعد تناول الطعام، واضطرابات في الهضم لدى بعض الأشخاص.

ومع التكرار المستمر، يصبح الكبد أكثر عرضة للإجهاد، خاصة لدى من يعانون من السمنة أو مشكلات الكبد الدهني.



هل تؤثر على الدماغ والتركيز؟



أضاف القيعي، أن بعض أجزاء "حلويات العجل" مثل المخ، تحتوي على عناصر غذائية مهمة يحتاجها الجسم عامة والمخ بالتحديد، ولكن الإفراط في تناولها يؤدي إلى ارتفاع الدهون والكوليسترول في الدم، وهو ما يؤثر بمرور الوقت على كفاءة الدورة الدموية ووصول الدم بشكل جيد إلى المخ.

كما أن الوجبات الثقيلة والدسمة تتسبب في الشعور بالنعاس والكسل وضعف التركيز لساعات بعد تناولها، نتيجة توجيه الجسم جزءًا كبيرًا من طاقته لعملية الهضم.

ما هي فوائد تناول "حلويات العجل" باعتدال؟



كشف أخصائي التغذية العلاجية، أن حلويات العجل تحتوي على بعض العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ومنها البروتينات الضرورية لبناء الأنسجة والعضلات، والحديد الذي يساعد في تكوين خلايا الدم، و الزنك الداعم للمناعة، و فيتامين ب12 المهم لصحة الأعصاب وإنتاج الطاقة.

كيف يمكن تقليل الأضرار الصحية؟



ينصح القيعي، باتباع بعض الخطوات البسيطة لتقليل التأثيرات السلبية عند تناول "حلويات العجل"، ومن أبرزها:



1- تناول كميات معتدلة



الاعتدال يظل العامل الأهم لتجنب تراكم الدهون والكوليسترول داخل الجسم.



2- الابتعاد عن القلي المفرط



يفضل طهيها بطرق أخف مثل السلق أو الشوي بدلًا من استخدام كميات كبيرة من الزيوت والسمن.



3- الإكثار من الخضروات



تناول السلطة والخضروات مع الوجبة يساعد على تحسين الهضم وتقليل الشعور بالثقل.



4- شرب الماء بكميات كافية



يساعد الماء على تحسين عملية الهضم وتقليل الإحساس بالإجهاد بعد الوجبات الدسمة.

