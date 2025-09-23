تساقط الشعر.. إليك أسبابه وطرق علاجه

لم يعد تساقط الشعر مجرد مشكلة تجميلية، بل يكون إنذارا مبكرا باضطرابات صحية داخلية، غالبا ما لا يلاحظ الشخص تساقط شعره إلا بعد فقدان ما لا يقل عن 20% من كثافته.

الخبراء يشيرون إلى أن الأسباب متعددة، منها: التوتر، اضطراب الهرمونات، مشكلات الجهاز الهضمي، أو نقص التغذية، ما يجعل من الضروري علاج جذور المشكلة بدلا من الاكتفاء بمنتجات العناية، وفقا لصحيفة "إندبندنت".

يصنف تساقط الشعر إلى نوعين رئيسيين:

النمطي (الوراثي)

يصيب الرجال والنساء، ويزداد مع التقدم في العمر.

الكربي (TE)

يحدث نتيجة ضغوط جسدية أو صحية مثل المرض أو نقص التغذية أو اضطرابات الغدة الدرقية.

النوع الثاني غالبا ما يكون مؤقتا، ويمكن عكسه بعلاج السبب، أما النمطي، يتطلب تدخلا مبكرا للحد من فقدان الشعر، حيث أن الوقاية أسهل من استعادة الكثافة المفقودة.

أهمية النظام الغذائي في تعزيز صحة الشعر

النظام الغذائي يؤدي دورا أساسيا في صحة الشعر، لذا من الضروري التركيز على الأطعمة المضادة للالتهابات مثل السبانخ والكرنب والخضراوات الورقية، مع الحصول على كميات كافية من البروتين والحديد والفيتامينات، كما تساعد فحوصات الدم على كشف أي نقص غذائي يجب التعامل معه.

العناية اليومية تحمي من التلف والتساقط

ينصح المتخصصون أيضا بتجنب التصفيف القاسي والحرارة الزائدة، والاهتمام بنظافة فروة الرأس، مؤكدين أن الشامبو لا يسبب التساقط، بل يساعد على إزالة الشعر الميت، كما يفضل استخدام بلسم وعلاجات مغذية، مع تدليك فروة الرأس لتحفيز الدورة الدموية.

