حذرت خبيرة التغذية الروسية من أن البيض ليس غذاء مناسبا للجميع، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون اضطرابات في استقلاب الدهون أو ارتفاع الكوليسترول، مشيرة إلى أن طريقة تناوله تحدد تأثيره الصحي.

وتوضح أن أبرز هذه الفئات هم المصابون باضطرابات استقلاب الدهون أو المعرضون لارتفاع الكوليسترول في الدم، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

تأثير البيض على الكوليسترول

الإفراط في تناول البيض لدى هذه الفئة قد يؤثر على مستويات الكوليسترول، كما أن الكمية المناسبة لهم لا تتجاوز بيضة إلى بيضتين أسبوعيا.

كيف يمكن لطريقة تحضير البيض أن تقلل من أضراره؟

تشدد "خبيرة التغذية" على أن طريقة تحضير البيض تؤدي دورا مهما في تقليل آثاره السلبية، موضحة أن سلقه وإضافته إلى أطعمة غنية بالألياف مثل الخضروات الخيار الأفضل.

فوائد إضافة البيض مع الأطعمة الغنية بالألياف

تناول البيض مع الألياف يساعد على تحسين الهضم وتقليل تأثير بعض المواد الضارة المحتملة، ما يجعل الوجبة أكثر توازنا وأمانا حتى لدى من يعانون اضطرابات في استقلاب الدهون.

ما الفرق بين أعراض حساسية البيض واضطرابات استقلاب الدهون؟

الأشخاص الذين يعانون من حساسية البيض تظهر عليهم أعراض واضحة، بينما قد لا تظهر أعراض لدى المصابين باضطرابات استقلاب الدهون، ما يستدعي إجراء الفحوصات الطبية لتحديد الحالة بدقة.

