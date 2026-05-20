إعلان

علامة خفية على الجلد قد تكشف إصابة الأطفال بمرض خطير

كتب : سيد متولي

05:00 م 20/05/2026

صحة جلد الاطفال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مع بلوغ الأطفال سن البلوغ، يعد ازدياد الوزن تغييرا طبيعيا، إلا أن بعض علامات ازدياد الوزن قد تشير إلى مشكلة صحية خطيرة، تتجاوز التغيرات الطبيعية التي يمر بها المراهقون، ووفقا للخبراء، قد تشير إحدى العلامات الطفيفة إلى أن الشاب معرض لخطر الإصابة بحالة طبية شائعة.

وأوضح الدكتور دومينيك جرينير، مدير وطبيب عام في مركز "ذا هيلث سويت"، أن هناك تغييرا واحدا غير معروف على نطاق واسع يجب على الآباء الانتباه إليه إذا كانوا قلقين بشأن وزن أطفالهم، لا علاقة لهذا التغيير بالرقم الظاهر على الميزان، وقد يكون مؤشرا مبكرا على وجود مشكلة، بحسب صحيفة express البريطانية.

وقال جرينير: "من أهم المؤشرات التي تدل على أن طفلك قد يعاني من مشكلة في الوزن هو تغير ملحوظ في الجلد، فاسمرار الجلد وتسمكه في ثنايا الرقبة والإبطين، والمعروف طبيا باسم الشواك الأسود، يمكن أن يكون مؤشرا على مقاومة الأنسولين لدى الأطفال، وهي حالة ترتبط ارتباطا وثيقا بالسمنة."

تحذير من إهمال الشواك الأسود

وحذر الطبيب من أن إهمال هذه الحالة قد يؤدي إلى الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، وكثيرا ما يغفل الآباء عن ملاحظة هذا التغيير، إذ قد يظنونه خطا ناتجا عن التسمير، أو بقعة من الجلد الجاف، أو مجرد أوساخ.
وأضاف جرينير: "لهذا السبب يعد التقييم السريري مهما إذا كنت قلقا بشأن وزن طفلك"، وإلى جانب التغيرات الجلدية، هناك أعراض أخرى قد تتطلب تقييما من قبل متخصص.

وتشمل هذه العوامل مؤشر كتلة الجسم الذي يكون باستمرار عند أو أعلى من النسبة المئوية 91، وزيادة الوزن غير المتناسبة مع طول الطفل ونموه، وتاريخ عائلي لحالات مرتبطة بالسمنة مثل مرض السكري من النوع الثاني.

وقد يكون من الصعب على الآباء التمييز بين زيادة الوزن لدى الأطفال التي تعتبر جزءا من النمو الصحي، وزيادة الوزن التي تتطلب التحدث مع طبيب مختص.

ويكمن المفتاح في ما إذا كانت زيادة الوزن مصحوبة بعلامات غير عادية، مثل التغيرات في الجلد، والتي تشير إلى وجود شيء آخر يحدث.

وتشير هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) إلى أن بقع الشواك الأسود "غالبا ما تظهر تدريجيا دون أي أعراض أخرى"، لذا، ينصح بمراجعة طبيب عام في حال ظهور بقع داكنة جديدة على الجلد أو في حال وجود أي تغيرات جلدية غير واضحة.

وفي بعض الأحيان يصاب الأشخاص الأصحاء الذين لا يعانون من أي أمراض أخرى بمرض الشواك الأسود، وهذا أكثر شيوعا لدى الأشخاص ذوي البشرة السوداء.

ما هو علاج الشواك الأسود؟


بمجرد أن يحدد الطبيب سبب الإصابة بالشواك الأسود، يمكنه التوصية بالعلاج الأمثل، ومن المفترض أن تتلاشى البقع تدريجيا بعد علاج السبب.

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن بشكل كبير، فقد ينصحك طبيبك بإنقاص وزنك، وبحسب السبب، قد يصف لك أيضا دواءً لموازنة هرموناتك أو مستويات الأنسولين لديك، وقد يقترح الطبيب أيضا تغيير دوائك إلى دواء لا يسبب ظهور هذه اللصقات.

ولا يوجد علاج محدد للبقع نفسها، قد يتمكن أخصائي الأمراض الجلدية من اقتراح علاجات لتحسين مظهرها، ولكن عادة ما ينصح أولا بإيجاد السبب وعلاجه.

أقرأ أيضًا:

ما تأثير شاشات الهاتف على دماغ طفلك؟- أضرار لا تتوقعها

ماذا يفعل تصفح الهاتف قبل النوم بدماغك؟

5 عادات يومية سامة تسرق طاقتك وصحتك.. تخلصي منها فورا

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

صحة الأطفال صحة المناعة الشواك الأسود

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

" ماسك البشرة وسيرم الشعر".. جورجينا تكشف أسرار جمال إطلالتها في مهرجان
زووم

" ماسك البشرة وسيرم الشعر".. جورجينا تكشف أسرار جمال إطلالتها في مهرجان
بين السماء والأرض.. كيف تنام الطيور دون أن تسقط؟
علاقات

بين السماء والأرض.. كيف تنام الطيور دون أن تسقط؟
لأول مرة في التاريخ.. تفاصيل خطة نقل درع الدوري بـ"الهليكوبتر"
مصراوى TV

لأول مرة في التاريخ.. تفاصيل خطة نقل درع الدوري بـ"الهليكوبتر"
فيديو| بسبب "فلسطين حرة".. بن غفير ينكّل بنشطاء أسطول الصمود المعتقلين
شئون عربية و دولية

فيديو| بسبب "فلسطين حرة".. بن غفير ينكّل بنشطاء أسطول الصمود المعتقلين
روسيا تتهم واشنطن وتل أبيب باستفزاز إيران لدفعها نحو التصعيد
شئون عربية و دولية

روسيا تتهم واشنطن وتل أبيب باستفزاز إيران لدفعها نحو التصعيد

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

من كيلو لحم إلى "فكة".. رحلة الخمسين جنيهًا مع التعويم
جولة حسم بطل الدوري المصري 2025-2026 (تغطية محدثة بالصور والفيديو)
الموعد والقنوات الناقلة.. كيف تشاهد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز لحسم الدوري؟
من الأقرب لحسم الدوري؟.. سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك وبيراميدز