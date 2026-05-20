أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية ذات اهتمام دولي، عقب تصاعد تفشي فيروس إيبولا في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، مع تسجيل ما لا يقل عن 87 حالة وفاة، وسط مخاوف من اتساع نطاق انتشار العدوى في عدة مناطق بإفريقيا الوسطى، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

ويأتي الإعلان في ظل متابعة مكثفة من الجهات الصحية الدولية، بعد رصد مئات الحالات المشتبه بها، وتأكيد إصابات جديدة مرتبطة بسلالة تعرف باسم "بونديبوجيو"، والتي أثارت قلقا متزايدا بسبب طبيعة انتشارها.

بؤر تفشي نشطة وحالات وفاة بين الأطقم الطبية

وبحسب البيانات الصادرة عن المنظمة، تم تسجيل نحو 80 حالة وفاة يشتبه ارتباطها بالفيروس في إقليم إيتوري بالكونغو، إلى جانب 246 حالة مشتبه إصابتها، فضلا عن حالتي إصابة مؤكدة مخبريا في العاصمة الأوغندية كمبالا، إحداهما انتهت بالوفاة.

كما حذرت المنظمة من ظهور "تجمعات غير معتادة للوفيات داخل المجتمع" في عدة مناطق، إلى جانب تسجيل وفيات بين العاملين في القطاع الصحي، ما يشير إلى احتمالية وجود ثغرات في إجراءات مكافحة العدوى داخل المنشآت الطبية.

مخاوف من انتقال داخل المستشفيات واتساع رقعة العدوى

وأشارت التقارير إلى أن وفاة أربعة من العاملين الصحيين تثير مخاوف من انتقال العدوى في بيئات الرعاية الصحية، خاصة في ظل صعوبات تتعلق بتطبيق إجراءات الوقاية والسيطرة على العدوى بشكل كامل.

كما أكدت المنظمة أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن العدد الحقيقي للمصابين ومدى الانتشار الجغرافي، وهو ما يعقد جهود احتواء التفشي في الوقت الحالي.

الأعراض المبكرة لفيروس إيبولا

وتشمل الأعراض الأولية للمرض:

ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة

آلام شديدة في العضلات والمفاصل

صداع حاد

إرهاق عام شديد

التهاب الحلق

ومع تطور الحالة قد تظهر أعراض أكثر خطورة تشمل النزيف الداخلي واضطرابات شديدة في وظائف الجسم، ما يجعل التدخل الطبي المبكر عنصرا حاسما في خفض معدلات الوفيات.

ورغم خطورة المرض، تشير التقارير إلى عدم وجود أدوية أو لقاحات معتمدة خصيصا للسلالة الحالية حتى الآن، ما يزيد من أهمية إجراءات العزل والوقاية.

تحرك دولي بقيادة CDC ومخاوف إقليمية

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى تنسيق دولي عاجل لمراقبة التفشي وتعزيز إجراءات الاستجابة، محذرة من أن الدول المجاورة للكونغو تعد الأكثر عرضة للخطر بسبب حركة السفر والتجارة عبر الحدود.

وفي السياق ذاته، أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مشاركتها في دعم جهود الاستجابة، بعد إخطارها رسميا من السلطات الصحية في أوغندا، مؤكدة امتلاكها خبرات طويلة في التعامل مع تفشيات إيبولا السابقة والعمل على احتواء الوضع ميدانيا بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية.





أقرأ أيضًا:

131 وفاة حتى الآن.. إيبولا ينتشر بسرعة في الكونغو وتحذيرات دولية عاجلة



ما هو فيروس إيبولا؟.. أعراضه وطرق الوقاية منه



