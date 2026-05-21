سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 21-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية أمس الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب في مصر انخفض بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 20-5-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7789 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6815 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5841 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 54520 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.93% إلى نحو 4524 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.