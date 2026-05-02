نادرا ما تتصدر الدهون الثلاثية عناوين الأخبار كما يفعل الكوليسترول، ومع ذلك فهي تؤثر بشكل غير مباشر على صحة القلب، عندما ترتفع مستوياتها، غالبا ما يستجيب الجسم لنمط مألوف، الإفراط في تناول السكر، والكربوهيدرات المكررة، وقلة تناول الأطعمة الكاملة والمغذية.

وهنا تبرز أهمية الفاكهة، ليس كحل سريع، بل كإعادة ضبط يومية، إذ توفر الفاكهة الكاملة الألياف والماء والحلاوة الطبيعية التي تبطئ تدفق السكر إلى مجرى الدم، ما يساعد الجسم على استعادة توازنه.

واستعرض موقع هيلث، خمس فواكه تساعد على خفض الدهون الثلاثية بشكل طبيعي.

ما فوائد التوت للقلب



التوت الأزرق والفراولة والتوت الأحمر والأسود من الفواكه المميزة، فهي غنية بالألياف واللون، وتحتوي على نسبة سكر أقل من العديد من الوجبات الخفيفة الأكثر حلاوة، وارتبط تناولها بانتظام بتحسين مؤشرات صحة القلب، بما في ذلك تحسين توازن الدهون الثلاثية.

تأثير التفاح على الدهون الثلاثية



التفاحة بقشرها من أبسط الوجبات الخفيفة التي تساعد على خفض مستويات الدهون الثلاثية، فهي مشبعة، وغنية بالألياف القابلة للذوبان، ما يساعد على إبطاء عملية الهضم ودعم استقرار مستويات السكر في الدم.

وهذا الإطلاق التدريجي للطاقة هو ما يحتاجه الجسم تماما لتحقيق توازن أفضل للدهون الثلاثية، ما يجعل التفاح خيارا يوميا سهلا يساهم في دعم صحة القلب.

هل الكمثرى تخفض الدهون الثلاثية؟



الكمثرى فاكهة لذيذة، غنية بالألياف ما يجعلها بديلا ذكيا للحلويات المُصنّعة عند الشعور بالرغبة الشديدة في تناولها، كما تساعد هذه الألياف على إبطاء امتصاص السكريات ودعم استجابة أيضية أكثر استقرارا، وهو أمر أساسي لتحقيق مستويات صحية من الدهون الثلاثية، وتحسين صحة القلب.

دور الأفوكادو في تحسين صحة القلب



قد يكون الأفوكادو أكثر الفواكه غرابة في هذه القائمة، لكنه ينسجم مع النظام الغذائي الصحي للقلب، إذ يوفر مزيجا فريدا من الألياف والدهون الأحادية غير المشبعة، ما يساعد على دعم توازن الكوليسترول ومستويات الدهون في الدم.

هل البرتقال مفيد للقلب؟

البرتقالة الكاملة مصدر غني بفيتامين سي والماء والألياف، فهي من الفواكه المنعشة التي لا تثقل الجسم، ما يجعلها خيارا طبيعيا مثاليا لمن يرغب في تقليل استهلاك الحلويات الغنية بالسكر، وعند تناولها كاملة بدلا من عصيرها، تحتفظ بالألياف، ما يساعد على إبطاء امتصاص السكر ودعم استجابة أيضية أكثر استقرارا، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على مستويات صحية من الدهون الثلاثية.



